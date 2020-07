Filho de Zacarias tentará ser vereador em São Caetano

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



29/07/2020 | 13:00



Depois de ver um de seus filhos, Lucas Zacarias (PTB), se eleger vereador em Santo André há quatro anos, o vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias (PTB), terá outro nome da família na eleição deste ano, mas em São Caetano. Felipe Zacarias, de 27 anos e filiado ao PL, buscará uma das 19 cadeiras de vereador na cidade vizinha à do pai famoso.

Empresário e educador físico, Felipe entrará pela primeira vez na corrida eleitoral com desafio de expandir a influência Zacarias para além das fronteiras de Santo André. Luiz Zacarias já foi vereador, candidato a deputado estadual e pela primeira vez ocupa a vaga de vice, eleito em chapa encabeçada por Paulo Serra (PSDB) em 2016. A região da Vila Palmares é conhecida no meio político como ''Zacarolândia'', tamanho prestígio do petebista por lá. Foi com esse cacife que ele emplacou Lucas também à Câmara.

Felipe diz que, embora nos últimos anos a família tenha atuado mais fortemente na política andreense, há histórico de atividade dos Zacarias em São Caetano. “Meu avô, Luiz, veio do Pernambuco para cá e iniciou sua vida política em São Caetano. Tentou ser vereador algumas vezes, ficou na suplência. Mas ajudou muita gente que, como ele, veio do Nordeste em busca de uma vida melhor aqui”, citou.

“Eu, apesar de ter crescido em Santo André, moro há anos em São Caetano. Como estudei no Colégio Termomecania, de São Bernardo, que recebe gente de todo o canto do Grande ABC, tinha muitos amigos de São Caetano. Amigo que morava no bairro Nova Gerty, no bairro Cerâmica. Meu pai costumava fazer compras na Visconde (de Inhaúma, tradicional centro comercial são-caetanense)”, emendou Felipe, que tem a estratégia de, além de dialogar com o eleitorado mais jovem, trabalhar nas divisas entre Santo André e São Caetano, para aproveitar a carreira política do pai. “Sei também que esse é um problema vivido nas divisas. Começa-se a se fazer asfalto de um lado, não faz do outro. Há os problemas de enchentes nos rios que dividem as cidades. É algo que é possível ajudar (se for eleito).”

O político escolheu o PL, sigla que em São Caetano tem como expoente o deputado estadual Thiago Auricchio (PL), filho do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), que, neste ano, buscará a reeleição. A chapa foi turbinada pelo governo para conseguir abocanhar considerável número de vagas na Câmara – atualmente o partido conta com quatro vereadores: Caio Funaki, Mauricio Fernandes, Moacir Rubira e Carlos Humberto Seraphim. Para Felipe, há espaço para ele e suas ideias.

“A gente está no boca a boca na pré-campanha inicialmente, conversando sobre nossos projetos, com pessoas da nossa região. Elas vão comentando uma com as outras. Tem gente que me procura nas redes sociais, outras eu encontro na rua. Mas logo quero estar nas ruas mesmo fazendo campanha como meu pai sempre fez, no porta a porta, ouvindo o munícipe”, disse Felipe, reforçando a lenda de que Luiz Zacarias tem passe livre para entrar em várias casas da Vila Palmares – que, por sinal, faz divisa com São Caetano, no bairro Nova Gerty. “Vivenciei muita coisa com meu pai. Fui em inaugurações de obras, sessões. Ele sempre foi atencioso com as pessoas, gastou muita sola de sapato. Mas quero herdar dele o olhar para a questão social.”