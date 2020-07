Metrô, BYD e Consórcio

Do Diário do Grande ABC



28/07/2020 | 23:59



Discreta carta de 21 linhas publicada na seção Palavra do Leitor, na edição de sexta-feira deste Diário>, marcou brusca mudança no discurso do grupo chinês BYD em relação às suas aspirações na Linha 18-Bronze do Metrô. De entusiasta do projeto, a ponto de um de seus executivos dizer reiteradas vezes que concordaria inclusive em realizar aportes financeiros, a companhia recua a ponto de negar publicamente declarações anteriores. A alteração de tom, que por si só já chamaria a atenção, causou ainda mais estranheza ao ser seguida pelo silêncio obsequioso do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, a primeira instituição a ser procurada pela organização asiática em busca de parceria.

“A BYD não apresentou nenhum projeto para retomar e viabilizar a Linha 18-Bronze (...,) apenas se colocou à disposição para colaborar em eventual parceria com o Consórcio Vem ABC, sem ter ciência de quais condições este contrato se encontra”, diz trecho da missiva assinada pela BYD, que também assegura que “não afirmou que se responsabilizaria pelas desapropriações e os custos financeiros para viabilizar o projeto”. Trata-se de postura diametralmente oposta à de reunião realizada em 7 de julho, entre o diretor de novos negócios do grupo chinês, Alexandre Liu, e o secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.

Entre as testemunhas do encontro, realizado na Capital, estava exatamente o presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Gabriel Maranhão (Cidadania). Que, ao sair da reunião, deu a seguinte declaração à reportagem deste jornal: “O interesse foi tão grande que Vinholi me disse que conversaria ainda o mais rápido possível com o secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy. Agora é aguardar. O Estado só não pega o projeto se não quiser”.

Como se vê, a narrativa da BYD com a Linha 18 sofreu clara inflexão nas duas semanas entre a reunião e a carta publicada no Diário. Alguém está faltando com a verdade ou omitindo partes importantes da história. Nenhuma das hipóteses é aceitável.