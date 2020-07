S.Caetano encaminha obras de limpeza de solo do Pq.Matarazzo

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



29/07/2020 | 00:01



O governo do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), avançou em nova fase para a construção de parque em parte do terreno que pertenceu à Indústrias Reunidas Matarazzo. No sábado, o Palácio da Cerâmica publicou o resultado da classificação das empresas que apresentaram propostas para executar a descontaminação do terreno.

Em primeiro lugar está a Construtora Ubiratan Ltda, que ofereceu tocar as intervenções por R$ 8,48 milhões. Na sequência está a Construtora Progredior, que ofertou a prestação dos serviços por R$ 121,73 a mais que a anterior. Em terceira colocação ficou a Engecon ABC Construções, Empreendimentos e Incorporadora Ltda (R$ 8,54 milhões). Ao todo, 14 empresas apresentaram interesse em construir o parque.

Pela mesma portaria, publicada no Diário Oficial do Estado, a Faconstru Construção, Sinalização, Administração e Participações Eireli, que ficou em quinto, mas que possui prioridade no certame por ser empresa de pequeno porte, foi intimada a apresentar nova proposta de preço inferior ao que foi ofertado pela primeira classificada.

A projeção do Paço é a de que as intervenções iniciem no fim de agosto. As obras deverão durar por seis meses. Na semana passada, Auricchio antecipou a retomada de projetos que ficaram paralisados nos últimos meses por conta da pandemia de Covid-19. Entre as intervenções está a construção do Parque Matarazzo, que faz parte do pacote de diversas obras para revitalização do bairro Fundação – o projeto é denominado Re-Fundação. O chefe do Executivo também estimou entregar ainda neste ano o Atende Fácil Saúde, promessa de campanha em 2016.

O Parque Matarazzo contará com pista de caminhada; ciclovia com 600 metros; espelho d’água, playground, quadras poliesportivas, equipamentos de ginástica para idosos e área de lazer para animais de estimação. O projeto será custeado com verba do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) e da CAF (Corporação Andina de Fomento).