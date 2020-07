São Bernardo FC fala em vantagem por permanência de 90% do elenco

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



28/07/2020



Os times do Campeonato Paulista da Série A-2 já retomaram atividades, visando o reinício da competição em 19 de agosto. E com a manutenção de quase todo o elenco, o líder São Bernardo FC se vê à frente dos rivais, apesar de admitir que fisicamente os mais de 130 dias parados (apenas com atividades remotas, virtualmente) vão trazer dificuldades a todos os 16 participantes.

"Mantivemos praticamente 90% do elenco. Isso nos dá uma pequena vantagem, pois os atletas já sabem a nossa forma de trabalhar. Mas é claro que a condição física não é a mesma que tínhamos lá no mês de março (quando o campeonato foi paralisado). Por isso, vamos fazer todas as avaliações nesta semana e intensificar o aspecto físico. É um desafio grande, mas como disse, todos os clubes estão passando por isso”, disse o preparador físico do Tigre, Bruno Araújo.

A delegação são-bernardense se reapresentou em Atibaia, no resort onde vinha se hospedando e treinando desde o início do ano. “Realizamos os testes da Covid-19 e agora o próximo passo é a avaliação física dos atletas após os resultados dos exames (que saem entre hoje e amanhã). Vamos trabalhar para colocar os atletas em suas melhores condições até o retorno dos jogos”, emendou.

O clube anunciou ontem a contratação do atacante potiguar Matheus Matias, 22 anos, revelado pelo ABC-RN e que chega por empréstimo junto ao Corinthians.