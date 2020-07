Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



28/07/2020 | 23:55



O Estatuto da Igualdade Racial, promulgado em 20 de julho de 2010 pela lei 12.288, chegou aos dez anos com poucos avanços. Resultado da luta de movimentos que há séculos tentam combater a desigualdade racial no País, o documenta lista série de obrigações do Estado e de direitos desta população, mas não conseguiu implementar iniciativas concretas na última década, apontam especialistas e lideranças.

Professor e integrante do Neabi (Núcleo de Estudos Africanos) da UFABC (Universidade Federal do ABC), Ramatis Jacino lembrou que o estatuto começou a ser implementado em nível federal com as cotas nas universidades, mas que quando ainda estava incipiente, ascendeu ao poder no País grupos conservadores e contrários às pautas ditas progressistas, entre elas, a garantia de direitos da população negra. “Diria até grupos políticos com manifestações racistas”, afirmou. “Avalio que foi uma conquista muito importante, mas ainda insuficiente”, completou.

Historiador e cientista político, Thiago Rocha afirmou que pontos listados no estatuto são de políticas públicas que foram construídas anos antes, como a lei 10.639/03, que tornou obrigatório o ensino de história africana em escolas públicas e privadas. “O estatuto consolidou estas pequenas vitórias, mas o problema está na sua aplicação”, relatou.

Assim como Jacino, Rocha apontou que, em meio a uma onda política conservadora, que vem se acentuando no Brasil nos últimos anos, políticas afirmativas como a Lei de Cotas, de 2012, passaram a ser questionadas. “Outro ponto que já era pacífico e que vem sofrendo diversos ataques é sobre a liberdade religiosa. As religiões de matriz africana são cada vez mais alvo de intolerância”, comentou Rocha.

A coordenadora do Fórum de Promoção da Igualdade Racial de Diadema Benedita da Silva, Márcia Regina Silveira, defendeu que a educação seja a arma principal na busca por uma sociedade onde a desigualdade racial seja erradicada, com a adoção de capacitação permanente para que professores possam se adequar à lei 10.639/03.

Militante do setorial racial do PT de São Bernardo, Iara Bento ponderou que, embora o estatuto não seja “o estatuto dos sonhos” para o movimento e a população negra, configura-se como um instrumento legal extremamente importante de desmistificação do mito da democracia racial entranhado nas instituições públicas e na sociedade brasileira. “Além de escancarar a desigualdade, reconhece a necessidade de implantar políticas e instrumentos para superar as desigualdades sociais, educacionais e econômicas”, afirmou.

Iara frisou que não se pode naturalizar o racismo e tão pouco reforçar estigmas de objetificação da população negra, sobretudo ao que tange às mulheres negras. “Refletir sobre o impacto do Estatuto da Igualdade Racial na vida das mulheres é refletir sobre o nosso cotidiano, sobre os desafios da luta contra o feminicídio, a pobreza, a tortura ambiental, cultural, psicológica e social, o machismo, o assédio de toda ordem e, prioritariamente, é refletir sobre o racismo que adoece e mata.”

Região tem poucas diretorias com atuação na questão racial

Apesar da necessidade de formulação de políticas públicas ser urgente para o combate à desigualdade racial, poucas cidades contam com estruturas administrativas focadas na questão. Para a coordenadora do Fórum de Promoção da Igualdade Racial de Diadema Benedita da Silva, Márcia Regina Silveira, a ausência de mais coordenadorias ou diretorias focadas na questão mostra que as políticas de enfrentamento ao racismo não são prioridades das atuais gestões.

Diadema conta com uma Coordenadoria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e, Ribeirão Pires, com a Coordenadoria de Igualdade Racial, que em parceria com os conselhos municipais de igualdade racial articulam políticas e promovem eventos, como a celebração do Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, e o Dia da Mulher Negra Latinoamericana e Caribenha, em 25 de junho. <EM>

Nas demais cidades, as iniciativas estão a cargo de outras pastas. Em Santo André, o Conselho Municipal de Igualdade Racial se articula com a Secretaria de Cidadania e Assistência Social. Após a pandemia, projeto das secretarias de Educação e Cultura pretende capacitar professores e sensibilizar os alunos sobre a questão racial, com formações sobre a lei que prevê, desde 2003, ensino de história africana.

Em São Bernardo, que já contou com coordenadoria de igualdade racial, as iniciativas estão a cargo da Secretaria de Cidadania e da Pessoa com Deficiência; em Mauá, da Gerência de Promoção de Direito, ligada à Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania, que já promoveu quatro conferências de igualdade racial. Este ano, a cidade aprovou lei que prevê 20% das vagas em concursos públicos para negros. São Caetano e Rio Grande da Serra não responderam até o fechamento desta edição.