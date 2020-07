28/07/2020 | 19:08



O número de mortes por Covid-19 no Estado do Rio de Janeiro ultrapassou a marca dos 13 mil. De acordo com boletim da Secretaria de Saúde divulgado nesta terça-feira, 28, já são 13.033 óbitos registrados e 159.639 casos confirmados. Os números que seguem aumentando.

Nas últimas 24h, o estado registrou 1.805 casos e 157 mortes. A região mais afetada é a capital, com 70 mil casos e 8 mil mortes. (Equipe AE)