Inter e Atalanta vencem e luta pelo vice-campeonato na Itália vai à última rodada

28/07/2020 | 19:08



Internazionale e Atalanta venceram, nesta terça-feira, e levaram a briga pelo vice-campeonato na Itália para a última rodada a ser disputada no próximo fim de semana. O time de Milão, no Giuseppe Meazza derrotou o Napoli, por 2 a 0, enquanto a equipe de Bérgamo bateu, de virada, o Parma, no campo do rival, por 2 a 1.

Com os resultados, a Inter chegou aos 79 pontos, um a mais que o Atalanta, após 37 jogos disputados. O título, o nono consecutivo, ficou para a Juventus, que soma 83 pontos e ainda tem mais dois jogos a realizar, o primeiro nesta quarta-feira, diante do Cagliari.

Em um jogo bem disputado em Milão, a Inter mostrou mais eficiência nas finalizações para obter a importante vitória. Logo aos 11 minutos, Danilo D'Ambrosio completou uma bela jogada armada por todo o setor ofensivo para abrir o placar.

Mas o segundo gol do time milanês foi especial. O atacante Lautaro Martinez escapou desde o meio de campo, em alta velocidade, e disparou de fora da área para fazer um bonito gol. Com a derrota, o Napoli é apenas o sétimo colocado, com 59 pontos.

Em Parma, o time da casa abriu o placar em jogada individual de Dejan Kulusevski, aos 43 minutos do primeiro tempo. A virada do Atalanta veio na parte final da partida. Com a ajuda de um buraco na barreira, Ruslan Malinovsky empatou, de falta, aos 25. Alejandro Gomez, aos 39, com um bonito chute, garantiu mais três pontos para os visitantes. O Parma é o 11.º colocado, com 46 pontos.