Britney Spears posta sobre isolamento e fãs voltam a conspirar sobre sua saúde mental: Definitivamente tem algo rolando com você

28/07/2020 | 17:11



Britney Spears voltou aos holofotes recentemente ao se ver em meio a uma nova disputa por sua tutela, que atualmente é controlada por seu pai, Jamie Spears. Enquanto isso, vários seguidores da cantora alegam que ela estaria pedindo ajuda por meio de posts no Instagram, e desta vez não seria diferente.

Britney publicou nesta terça-feira, dia 28, um longo texto na rede social desabafando sobre a dificuldade de se manter em isolamento durante a pandemia do novo coronavírus, e alguns fãs se convenceram de que ela não estaria bem.

A cantora escreveu o seguinte:

Espero que todos vocês estejam tendo uma ótima terça-feira! Se certifiquem de separar um pouco do seu tempo para tentar entender o por quê de tudo que está acontecendo em nosso mundo... O que podemos fazer para melhorar as coisas? Como podemos inspirar as próximas gerações para mudanças? Milagres acontecem quando sonhamos juntos... então é muito difícil ser obrigado a se isolar! Estou trabalhando na minha fé e rezo todos os dias! Espero que vocês estejam tirando esse tempo para se conhecerem melhor. Deus abençoe vocês! Tentem ficar em silêncio hoje... respire, inspire, e saibam que todos vocês são lindos!

Os fãs da cantora, no entanto, se mostraram preocupados com o post e reacenderam as teorias de que Britney não estaria bem, e até mesmo estaria sendo mantida em cativeiro! Nos comentários da publicação, muitos internautas escreveram coisas como:

Definitivamente tem algo rolando com você.

Cada post só fica mais estranho...

Muitos seguidores também afirmaram que as últimas publicações do Instagram da cantora não estariam sendo feitos por ela, e pediram para que Britney fizesse um vídeo ao vivo esclarecendo a situação.