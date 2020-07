Mãe de Ana Paula Arósio fala sobre relação estremecida com a filha: - Estou muito bem para ficar me machucando de novo

28/07/2020 | 17:11



Claudete Arósio, mãe de Ana Paula Arósio, falou um pouco sobre sua relação com a filha, com quem não se comunica há anos. Em entrevista para o programa Balanço Geral, a mulher, que tem 74 anos de idade e vive em um condomínio para idosos no interior de São Paulo, se mostrou desconfortável ao falar sobre a atriz, cujo último trabalho na televisão foi em Na Forma da Lei, de 2010.

Ao ser perguntada sobre a atriz, que atualmente vive em Londres, Claudete disse que não gostaria de falar sobre o assunto, mas acabou revelando que sente muita saudades de Ana Paula.

- Não gostaria de falar sobre isso. É um assunto desagradável. [Tenho] Muita, muita, muita saudade. Se eu dissesse que não bate [a saudade], estaria mentindo.

Apesar de não falar sobre o distanciamento com a filha, Claudete ainda disparou:

- Eu tô muito bem para ficar me machucando de novo, sabe?

Além de Ana Paula, Claudete também é mãe de Marcos, que vive em São Paulo e com quem conversa todos os dias.