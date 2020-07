28/07/2020 | 17:11



Após cerca de dez funcionários criticarem o ambiente de trabalho do programa de Ellen DeGeneres, The Ellen Show, sem citar o nome da apresentadora, agora a Warner Media, de acordo com a Variety, vai abrir a investigação interna sobre as acusações de racismo e desrespeito.

Uma empresa de auditoria externa irá acompanhar os trabalhos, que vão esclarecer se as condutas de produtores e gerentes do programa foram inapropriadas.

A Warner emitiu um comunicado interno avisando sobre a investigação, que esmiuçará como era a relação entre chefia e funcionários.