Série A-3 aguarda autorização do governo do Estado para retomar atividades

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande Abc



28/07/2020 | 16:09



O Campeonato Paulista da Série A-3 só depende de autorização do governo do Estado para ter de volta seus 16 times às atividades. Reunião ontem entre clubes e FPF (Federação Paulista de Futebol) propôs algumas datas, indicando que a competição poderá voltar em 20 de setembro, com final marcada para 21 de novembro. Já os treinos regressariam em 17 de agosto. Única equipe da região no torneio, o EC São Bernardo – vice-líder quando houve a paralisação em razão da quarentena – participou do encontro virtual representado pelo presidente Felipe Cheidde Júnior.



“Será regresso com protocolo idêntico ao das séries A-1 e A-2”, explicou o mandatário. “Teremos apoio do Hospital Albert Einstein, que fará exames (Covid-19) e acompanhamento, em procedimento pago pela Federação, esta que também se propôs a pagar por locomoção e hospedagem para equipes que não possam mandar jogos em suas cidades”, emendou, citando a restrição ao futebol em municípios que ainda estão na Fase 1 (vermelha) ou 2 (laranja) do Plano São Paulo de flexibilização econômica.



Desta maneira, o Cachorrão fica na expectativa para regressar os trabalhos sob comando do treinador Renato Peixe e da comissão técnica. E o grupo voltará com algumas baixas, mas duas novidades: um lateral-direito e um lateral-esquerdo, que deverão ter nomes anunciados em breve.