Carolina Ferraz diz que se tornou apresentadora do Domingo Espetacular com uma condição

28/07/2020 | 16:11



Carolina Ferraz se tornou a apresentadora do Domingo Espetacular, da Record TV, e está vivendo uma nova fase em sua carreira. Em entrevista ao colunista Leo Dias, a artista falou sobre as expectativas para o programa, além de revelar projetos futuros e abrir o jogo sobre sua vida pessoal.

Aos 52 anos de idade, Carolina declarou que está muito feliz em encarar novos desafios na televisão.

- Uma das coisas que mais me animou nesse projeto de ser novamente apresentadora é poder ter minhas matérias dentro do programa. Porque eu queria ter voz, eu não quero chegar e simplesmente ler o teleprompter. Eu quero me envolver, quero participar das pautas, quero sair a campo. Então isso está sendo muito bacana, eu estou muito feliz.

Carolina, inclusive, afirmou que fazer reportagens foi um de seus requisitos para poder apresentar o Domingo Espetacular.

- Se não puder fazer reportagens, eu não quero. Quando veio o convite da Record eu falei: Deixa eu pôr a mão na massa de uma outra maneira porque essa Carolina apresentadora as pessoas já conhecem. Essa que vai a rua, que faz matérias, que tem um corpo a corpo direto com as pessoas, eu acho que isso aproxima também com o público, essa as pessoas ainda não conhecem.

Para ela, agora é um momento em que procura se consolidar como apresentadora. Além do Domingo Espetacular, ela também está à frente de um canal no YouTube com mais de 170 mil inscritos.

- Eu quero consolidar esse momento mesmo como apresentadora, eu já tenho esse projeto de estar apresentando, estar a frente de um programa há muito tempo. Eu acho que o YouTube me deu essa possibilidade, abriu muitas portas para mim, no sentido que eu pude me posicionar 360 graus. Eu cozinho, eu faço matérias, eu falo sobre moda.

Na entrevista, ela inclusive falou que pretende começar um projeto musical no YouTube.

- Eu comprei os direitos autorais de músicas dos anos 80, que são músicas que falam com a minha geração e eu vou usar a fonografia original dessas músicas, como elas foram gravadas originalmente e vou fazer um videoclipe novo em cima e vou postar no meu canal do YouTube.

E também deu detalhes sobre a web-série de oito capítulos que está produzindo. De acordo com Carolina, as gravações começaram na segunda quinzena de agosto e a estreia será em setembro. Questionada sobre o enredo, ela contou:

- É uma comédia. A gente vai falar sobre a pandemia. São dois casais que acabam em função das circunstâncias sendo obrigados a passar a quarentena juntos e aí as coisas mais engraçadas acontecem com essas quatro pessoas que estão dentro deste apartamento.

Carolina também falou sobre sua vida pessoal ao relembrar a infância em Goiânia. Bem-humorada, ela brincou sobre o bordão eu sou rica de sua personagem Norma, na novela Beleza Pura, de 2008.

- Eu nunca fui rica. Mas minha família era classe média alta. Eu fui criada em bons colégios, eu tive acesso a educação, a gente viajava. Éramos uma família de classe média alta estabelecida dentro do círculo social de Goiânia, nós fazíamos parte.

A apresentadora relembrou também o momento que se tornou uma figura pública:

- Teve fase da minha vida que eu tinha cinco carros parados na porta da minha casa. Em que eu ia levar minha filha na escola e as pessoas perguntavam o que aconteceu comigo, o que aconteceu com a Ana Paula Arósio.

Por fim, ela falou sobre a experiência de ser mãe já mais velha. Carolina tem duas filhas, Valentina, de 25 anos de idade, e Isabel, de cinco anos.

- A gente foi feita para parir mais cedo. Ninguém foi feita para parir mais velha. Ai que luta para emagrecer, é celulite até na orelha. E eu fiz inseminação, então eu tomei hormônio pra caramba, não foi fácil. Embora eu não tenha tido nada, passei muito bem a gestação. [...] Mas nós definitivamente fomos feitas para parir cedo e cada vez nós postergamos mais por causa das nossas vidas profissionais. É uma consequência da vida e do momento que a gente tá vivendo. É diferente, mas é igual porque eu sou a mesma Carolina que viveu 20 anos a mais.

A apresentadora, inclusive, falou sobre o tratamento que tem com as filhas.

- Eu diria que eu sou mais permissiva com a Isabel. Com a Valentina fui um pouco mais rígida. Você acredita que se algumas coisas forem praticadas elas farão de fato diferença e que não fazem. Então eu sou bem mais permissiva com a Isabel e eu acho que quem ganha com isso somos nós duas.