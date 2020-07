Mensagens de incentivo às doações de sangue são exibidas nas rodovias estaduais

Matheus Moreira

Especial para o dgabc.com.br



28/07/2020 | 14:36



Desde a última segunda-feira (27) os motoristas que circulam pelas estradas sob concessão da Artesp, visualizam nos 388 painéis eletrônicos distribuídos nas rodovias mensagens de incentivo às doações de sangue. A campanha da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e das 20 concessionárias que integram o Programa de Concessões Rodoviárias vai até 31 de agosto e tem como objetivo contribuir para o reabastecimento dos estoques de sangue dos hemocentros do Estado de São Paulo. A mobilização se estenderá também nas redes sociais da Artesp.

Os reflexos da pandemia da Covid-19, somados ao período mais frio do ano que, historicamente, já traz uma redução nas doações, fizeram com que os estoques ficassem bem abaixo da média, atingindo níveis críticos, o que prejudica o atendimento dos pacientes que necessitam.

"É nosso dever contribuir para informar aos usuários que trafegam nas rodovias sob concessão que as doações são feitas de maneira segura, por meio de agendamento, e conscientizar sobre a necessidade do ato que pode salvar vidas", afirma Milton Persoli, Diretor Geral da Artesp.

Devido ao risco de contágio pelo Coronavírus, recomenda-se uma série de medidas preventivas para aumentar a segurança de doadores e profissionais de saúde. Seguindo orientações técnicas do Governo do Estado de São Paulo, o agendamento deve ser individual para evitar aglomeração e diminuir o tempo de permanência das pessoas nos postos de coleta e estarão disponibilizados álcool em gel em vários pontos do processo da doação, para os candidatos manterem suas mãos higienizadas durante a permanência nesses locais.

Além disso, um protocolo de triagem dos candidatos à doação de sangue deve ser seguido: candidatos que apresentaram infecção pela Covid-19 são considerados inaptos por um período de 30 dias, após recuperação clínica completa (assintomáticos); candidatos que tiveram contato direto (domiciliar ou profissional) com casos suspeitos ou confirmados de contaminação por Coronavírus devem aguardar 14 dias, após o último dia de contato, para realizar a doação de sangue; profissionais da saúde (médicos, enfermeiros entre outros) que tiveram contato direto com pacientes devem aguardar 14 dias após o último dia de contato, para realizar a doação de sangue.

Requisitos básicos para doação:

• Estar em boas condições de saúde;

• Ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos (menores de 18 anos, clique para ver documentos necessários e formulário de autorização);

• Pesar, no mínimo, 50kg;

• Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas);

• Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação);

• Apresentar documento original com foto recente, que permita a identificação do doador, emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, Cartão de Identidade de Profissional Liberal, Carteira de Trabalho e Previdência Social).

Para mais informações e endereços dos postos de coleta próximos a sua região, acesse: http://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/cidadao/homepage/outros-destaques/doacao-de-sangue