Após livro polêmico, pai de Meghan Markle fala sobre a filha e príncipe Harry: - Este é o pior momento do mundo para ficar choramingando e reclamar de tudo

28/07/2020 | 14:10



Uma biografia nova sobre a família real mal chegou e já está abalando estruturas! Chamada Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family (Encontrando a Liberdade: Harry e Meghan e a Criação de uma Família Real Moderna, em português), o livro deu detalhes sobre a vida de príncipe Harry e Meghan.

Alguns trechos do livro já foram divulgados e, claro, Thomas Markle, o pai distante de Meghan ficou sabendo da publicação que traz muitos detalhes de bastidores que só o Duque e a Duquesa de Sussex - ou amigos próximos ao casal - poderiam saber, mas ambos já negaram que deram entrevistas aos autores do livro, Omid Scobie e Carolyn Durand.

Segundo informações do The Sun, Thomas disse que a filha e Harry deveriam se preocupar com outras coisas no momento:

- Este é o pior momento do mundo para ficar choramingando e reclamar de tudo - porque as pessoas em todos os lugares estão sofrendo devido à pandemia de coronavírus.

Ele ainda acrescenta:

- Eu amo minha filha, mas eu realmente não gosto do que ela se tornou agora.

Presentes para os sobrinhos

O livro, aliás, trouxe mais um detalhe interessante: os presentes que Harry teria dado aos sobrinhos, os filhos de seu irmão, príncipe William. De acordo com o The Mirror, em 2017 ele deu para príncipe George uma miniatura de carro tipo SUV que custa mil e 500 libras, algo em torno de dez mil reais!

Além disso, ele já deu ao príncipe Louis um livro clássico do Ursinho Pooh que custa cerca de oito mil libras, ou seja, 53 mil e 481 reais! Que tio bacana, hein?

Rainha Elizabeth II

Apesar de os papais de Archie Harrison não terem contribuído para o livro, os autores conseguiram 100 fontes para dar detalhes sobre os bastidores da vida deles na família real. Agora, em conversa com a Vanity Fair, uma pessoa próxima informou que há uma pessoa que ficará mais chateada com essa história toda: a Rainha Elizabeth II.

- O palácio está preocupado com o livro porque eles sabem o que realmente aconteceu nos bastidores.

Francamente, eles deveriam estar dando um suspiro de alívio. Poderia ter sido muito pior. Vai abrir feridas antigas no momento em que todos querem seguir em frente. Acho que a pessoa que mais ficará chateada com isso é a rainha, concluiu.