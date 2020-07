OMS diz que pandemia é 'uma grande onda' e não é sazonal

28/07/2020 | 12:47



A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou nesta terça-feira, 28, que o novo coronavírus não tem características sazonais, como se comporta o vírus da influenza. De acordo com a organização, a pandemia é "uma grande onda". Apesar de também se espalhar de pessoa a pessoa, o vírus da gripe circula com maior frequência nas estações mais frias. A intensidade da circulação do influenza também pode mudar de ano para ano.

O coronavírus, no entanto, circula facilmente independentemente da época e estação do ano. Por não possuir um comportamento sazonal, Margaret Harris, porta-voz da OMS, chamou a atenção sobre os riscos de transmissão do novo vírus durante o verão do Hemisfério Norte, e não apenas no inverno.

"As pessoas ainda estão pensando nas estações do ano. O que todos precisamos entender é que este é um novo vírus e está se comportando de maneira diferente", disse Margaret, em uma coletiva virtual em Genebra, na Suíça.

Ela também alertou contra o pensamento em termos de ondas de vírus, dizendo: "será uma grande onda. Vai subir e descer um pouco." Margaret pediu ainda a aplicação de medidas para conter a transmissão do novo coronavírus, que está se espalhando em grandes aglomerações.

O mundo já contabiliza 16.523.029 infecções confirmadas e 654.860 mortes devido à covid-19, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins, dos EUA.