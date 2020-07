Jornalista Rodrigo Rodrigues morre por complicações da Covid-19

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



28/07/2020 | 12:36



O apresentador do SporTV Rodrigo Rodrigues, 45 anos, morreu, no início da tarde desta terça-feira (28), por complicações causadas pelo novo coronavírus, no Rio de Janeiro. O jornalista estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), em coma induzido e teve morte cerebral decretada.

Rodrigo foi internado com o diagnóstico de TVC (Trombose Venosa Cerebral) - coagulação do sangue em uma veia no cérebro -, em condições que pode se agravar por conta da Covid-19. Desde então, lidava com a doença há pelo menos 15 dias e estava afastado do trabalho desde que testou positivo para o novo coronavírus. Depois de ter se sentido mal, procurou atendimento e ficou internado. Chegou a passar por uma cirurgia para aliviar a pressão intracraniana, mas não resistiu.

Nascido no Rio de Janeiro, o jornalista se formou em 2001 e iniciou a carreira na TV com apresentador em 1995, passando por emissoras como ESPN, TV Cultura, Bandeirantes e Esporte Interativo.