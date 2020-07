Ribeirão Pires promove 2ª fase da Campanha Contra Sarampo até 31/08

Matheus Moreira

Especial para o dgabc.com.br



28/07/2020 | 11:49



A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, está promovendo a segunda etapa da Campanha Nacional contra o Sarampo. Até o dia 31 de agosto, as UBSs (Unidade básica de saúde) e USFs (Unidade de saúde familiar) da cidade disponibilizarão doses da vacina para moradores de 6 meses a 49 anos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A vacinação será estrategicamente realizada de duas formas, primeiro, de maneira intensificada para a população de 6 meses a 29 anos de acordo com a caderneta de vacinação e a dose será dada conforme o calendário vacinal vigente. Segundo, de forma indiscriminada, ou seja, independentemente da situação vacinal, e será dada na faixa etária de 30 a 49 anos, em consonância com o Ministério da Saúde.



Pontos de Vacinação – segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8h às 17h:

UBS CENTRAL

Rua Dr. Virgílio Gola, 24 – Centro

UBS CENTRO ALTO

Rua Aurora, 61 – Centro Alto

USF GUANABARA

Rua Fermino G. Pereira, 398 – Vila Gomes

USF JD. LUSO

Rua Julio Prestes, 22 – Jardim Luso

USF JD. VALENTINA

Rua Francisco Tometich, 905 – Jardim Valentina

USF JD. CAÇULA

Rua Fagundes Varela, 08 – Jardim Caçula

USF OURO FINO

Rodovia Índio Tibiriçá s/n, ao lado 2753 – Centro – Ouro Fino Paulista

USF QUARTA DIVISÃO

Estrada da Sondália, 520 – Quarta Divisão

UBS SANTA LUZIA

Rua Prof. Antonio Nunes, 551- Santa Luzia

USF VILA SUELI

Rua Antonio Zampol, 221 – Vila Sueli