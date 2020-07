5 filmes que remetem à Flórida para você matar a saudade dos EUA

Redação

Do Rota de Férias



28/07/2020 | 11:48



A pandemia do novo coronavírus afastou os brasileiros da Flórida, um dos destinos mais procurados no exterior. Para matar a saudade do estado americano que abriga Miami e Orlando, porém, é possível assistir a séries de TV, como Miami Vice ou Dexter, e também a alguns filmes com cenas gravadas por lá – ou que, ao menos, rementem à região. Confira:

Filmes que remetem à Flórida

Uma Aventura na África (1951)

Neste clássico de 1951, Katherine Hepburn e Humphrey Bogart embarcam no barco a vapor African Queen e se apaixonam enquanto enfrentam perigosos obstáculos . Detalhe particularmente emocionante para os fãs de cinema: apesar de o filme ter sido filmado na República Democrática do Congo e em Uganda, após uma longa odisseia, o barco original usado nas filmagens foi redescoberto em 1982 em Ocala, na Flórida. Posteriormente, foi restaurado pelo capitão Lance Holmquist e Suzanne Holmquist. Hoje, tanto turistas quanto cinéfilos podem embarcar nele em um cruzeiro de 90 minutos, com jantar incluso, por Key Largo.

Os Fugitivos (2006)

Baseado na história real dos criminosos que atuaram na década de 1940 e ficaram conhecidos como “Lonely Hearts Killers”, o filme traz John Travolta no papel do detetive que persegue os assassinos, vividos pelos atores Salma Hayek e Jared Leto. A película foi parcialmente rodada no centro de Jacksonville e nas vizinhas Fernandina Beach e Amelia Island.

Meu Primeiro Amor (1991)

Apesar de ser ambientado na pequena cidade de Madison, na Pensilvânia, o drama Meu Primeiro Amor foi realmente filmado em Orlando e Bartow, já próxima a Tampa. Os exteriores da casa de Vada Sultenfuss, interpretada por Anna Chlumsky, foram gravados em uma residência vitoriana real em Bartow, enquanto os interiores foram construídos em um estúdio em Orlando.

Scarface (1983)

O remake dirigido por Brian De Palma e escrito por Oliver Stone de uma das histórias de gangsters mais gloriosas, sobre o fracasso do sonho americano, não filmado em Chicago, como o original, mas em Miami, onde o refugiado cubano Tony Montana, interpretado por Al Pacino, se torna chefe da máfia. Da famosa cena de motosserra na Ocean Drive ao icônico Hotel Fontainebleau, onde Tony e Manny trocam suas dicas de paquera, há grandes locações para os fãs deste cult.

O Show de Truman (1998)

O diretor Peter Weir procurou locações no oeste da Flórida, porém não ficou satisfeito com as paisagens até sua esposa lhe apresentar Seaside, comunidade localizada no Panhandle do estado, entre Panama City Beach e Destin. A cidade ficou conhecida em 1981 como a primeira comunidade planejada da Flórida, implementada com base no modelo “Novo Urbanismo”. Hoje, Seaside é um vilarejo de férias composto por casas de verão, onde visitantes se hospedam para curtir belas praias e lojinhas pitorescas.