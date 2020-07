Dicas de passeios de carro e hotéis perto de São Paulo

Redação

Do Rota de Férias



28/07/2020 | 10:18



A psicóloga e empreendedora Nathália Gomes, do blog Kids2Gether, costuma compartilhar as viagens que faz com seus filhos Mateus, Gabriel e João Miguel. Recentemente, ela divulgou uma lista com passeios de carro e hotéis perto de São Paulo indicados para famílias. São bons lugares para conhecer quando a pandemia do novo coronavírus for controlada. Acompanhe:

Passeios de carro e hotéis perto de São Paulo

Campos do Jordão

Campos do Jordão é famosa por seu Festival de Inverno, embora tenha lindas áreas verdes e atrações que podem ser exploradas durante o ano todo. Uma das dicas de Nathália para curtir a cidade é passear no bondinho vermelho e amarelo, com seus bancos de madeira, que vai da Vila Capivari ao Portal.

Quem quiser pode fazer tours que seguem, por exemplo, para a região do Alto da Boa Vista, que combina belas paisagens, história, cultura e arquitetura, com visitas ao Mosteiro São João, Palácio Boa Vista e Auditório Cláudio Santoro. Outro destino interessante é o Pico do Itapeva, com seus 2.025 metros de altitude, e que inclui passagens pelo Morro do Elefante, Vila Holandesa, Alto do Capivari, Lago do Itapeva e Ducha de Prata.

Uma vez em Campos do Jordão também dá para pedalar nas trilhas do Zoom Bike Park, correr às margens da estrada de ferro ou fazer caminhadas ao som dos pássaros e entre as araucárias do Horto Florestal.

Onde ficar

Uma opção de hospedagem na região é o Hotel Vila Inglesa. Localizado em meio à natureza, conta com infraestrutura completa para toda a família, oferecendo diversas opções de lazer, entretenimento e conforto, como salas de massagem, circuito de arvorismo, kids club e passeios de bicicleta ou a cavalo.

Jaguariúna

A cidade do interior paulista oferece atrações turísticas como o Centro Cultural Professor Ulysses da Rocha Cavalcanti, monumento ferroviário restaurado que, aos finais de semana, vira palco de uma Feira de Arte e Artesanato.

Dali parte um passeio de Maria Fumaça pelos antigos trilhos da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, nos quais os passageiros podem ter contato com a história cafeeira, além de visitar fazendas e seis estações.

Ainda em Jaguariúna, Nathália recomenda passear em família no Parque dos Lagos, que tem diversos animais, playground, quadra de futebol e trilha para caminhadas. Ouro destino interessante é o Naga Cable Park, onde é possível praticar wakeboard, wakeskate, kneeboard e esqui aquático, além de curtir um parque aquático de flutuantes repleto de desafios.

Onde ficar

Como Jaguariúna não tem hospedagens sofisticadas, uma boa ideia é ficar no Hotel Histórico Fazenda Dona Carolina, de Itatiba, a apenas 50 minutos de distância. Entre as atividades de lazer estão passeios a cavalo ou em charrete, pesca, caiaque, tirolesa, arvorismo e slackline.

Brotas

Brotas é um famoso destino de aventura no interior de São Paulo. Ali dá para visitar a Nascente da Areia que Canta, com suas águas cristalinas, ou praticar rafting ou boia cross no Rio Jacaré-Pepira.

Outras dicas são percorrer trilhas e belas cachoeiras e se encantar com a Adega Casarão, que tem mais de 150 anos de história e produz itens regionais e artesanais.

Onde ficar

Nathália aponta duas dicas de hospedagem na cidade: o Recanto Alvorada Eco Resort, cuja estrutura contempla cinco piscinas, lago, bares, restaurantes, fazendinha, quadras e muito mais; e o Hotel Fazenda Areia que Canta, onde é possível fazer passeios a cavalo.

Cunha

Um passeio em família para Cunha, no interior de São Paulo, permite acompanhar de perto a produção de peças de cerâmica que seguem a técnica japonesa Noborigama. Outra visita obrigatória é ao espaço O Lavandário, que soma campos de lavandas e ervas aromáticas com vistas espetaculares, um espaço de bem-estar, um café e uma simpática lojinha.

Para completar a diversão, Nathália indica fazer trilhas no Parque Estadual da Serra do Mar, em meio à Mata Atlântica preservada.

Onde ficar

A Pousada da Mata, em Cunha, tem chalés e serve café da manhã caseiro. Ali dá para desfrutar de sauna, piscina, jacuzzi e lareiras. A Pousada Barra do Bié, por sua vez, é indicada para quem quer ficar cercado de natureza, pois está em meio a montanhas, rio e cachoeiras. Ali dá para ter contato com animais como saguis e provar as receitas criadas pela proprietária a partir dos produtos colhidos em sua horta orgânica.

Ilhabela

A dica de Nathália no litoral de São Paulo é Ilhabela, onde há mais de 30 praias, trilhas e muitas cachoeiras. Algumas das quedas d’água mais célebres são a do Gato, a da Toca e a do Ribeirão.

Ilhabela também reserva bons passeios históricos. Grande produtora de cana de açúcar no passado, a ilha ainda preserva resquícios desse período, como a Igreja de Nossa Senhora D’Ajuda e Bom Sucesso, que oferece vista panorâmica, e a Antiga Cadeia e Fórum, declarada Patrimônio Histórico.

Onde ficar

Um dos hotéis mais luxosos de Ilhabela é o DPNY Beach Hotel & Spa, na praia do Curral. O empreendimento tem 83 suítes com cama king size e dossel, uma enorme piscina externa aquecida, spa e bons restaurantes. Outra opção é o pé na areia TW Guaimbê, dono de piscina com borda infinita, beach club e deque com vista para o mar. Dele, é possível fazer passeios de escuna