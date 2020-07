Rio Grande da Serra recebe novos aparelhos de UTI nas unidades de saúde

da Redação



28/07/2020 | 09:16



Na última semana, a empresa JBS entregou mais duas camas de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e um eletrocardiógrafo com carrinho ao Fundo Municipal de Saúde do município. Essas novas doações fazem parte do seu programa “Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”.

No mês de junho, foram entregues ao município oito camas clínicas, um desfibrilador, um aparelho de Raio-X e 44 mil EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), como aventais, macacões impermeáveis, máscaras N95, luvas de procedimentos e viseiras faciais.

Rio Grande da Serra é uma das mais de 200 cidades que serão beneficiadas pelo programa no Brasil. No Estado de São Paulo, a JBS fará a doação de R$ 39 milhões, sendo R$ 10 milhões para o Estado e R$ 29 milhões para 27 municípios paulistas, beneficiando mais de 18 milhões de pessoas.

Segundo o boletim epidemiológico da cidade, ontem, a cidade contabilizou 310 casos confirmados do novo coronavírus e 16 mortes. O município ainda soma 182 pacientes que se recuperaram da doença.

AÇÃO

Os R$ 400 milhões que serão doados pela JBS contra a pandemia no Brasil serão aplicados nas três frentes de atuação do programa – saúde, assistência social e ciência. A estimativa é que mais de 63 milhões de pessoas sejam beneficiadas com as ações.

A alocação dos recursos considera um diagnóstico feito com sistemas de saúde municipais e estaduais e incluiu entrevistas e análise de dados. Essas informações foram avaliadas por especialistas dos três comitês independentes do programa da JBS nas áreas de saúde, social e ciência e que, com larga experiência em seus respectivos setores de atuação, apoiaram na definição das ações e projetos atendidos.