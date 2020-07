Papo animado

28/07/2020 | 07:11



A apresentadora Silvia Abravanel vai comandar, nesta terça, 28, 11h30, a live Bom Dia Gerações, que será transmitida pelo canal do YouTube e na página do Facebook do SBT Online. Será um encontro entre ela e Maisa Silva, Yudi Tamashiro e Jackeline Petckovic. Para quem não lembra, eles foram os antecessores de Silvia. Jackeline Petckovic estreou no comando do Bom Dia e Cia. em setembro de 1998.

Depois, em 2005, foi a vez de Yudi Tamashiro ficar à frente da atração, ao lado de Priscila Alcântara e da professora de dança Ítala Matiuzzo. E, em 2007, chegou Maisa para comandar o Sábado Animado e, em seguida, Bom Dia e Cia.

Nesse bate-papo entre os quatro, muitas histórias sobre o programa, que estreou em 2 de agosto de 1993, formatado por Nilton Travesso.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.