São Bernardo alcança marca de 600 mortes pela Covid

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



28/07/2020 | 00:01



Cidade com o maior número de mortes e casos de Covid-19 no Grande ABC, São Bernardo chegou ontem à expressiva marca de 600 óbitos causados pela doença. Nas últimas 24 horas, o município confirmou mais quatro perdas e 253 novos diagnósticos de pacientes infectados, chegando a 16.888 positivados, se mantendo como a segunda cidade com mais registros da doença, atrás apenas da Capital, com 207.933.



Os números de São Bernardo puxam a alta na região, que chegou a 1.678 mortes causadas pela doença. Ontem, Diadema registrou cinco baixas (330 no total), além de quatro em Mauá (190), duas em Santo André (369) e uma em São Caetano (122). Ribeirão Pires, com 51 no total e Rio Grande da Serra, com 16, não registraram novas perdas.



Em relação aos casos, já são 38.113 moradores do Grande ABC infectados. Além dos 16.888 de São Bernardo, somam-se à conta 10.648 de Santo André, 5.281 de Diadema, 2.513 de São Caetano, 1.784 de Mauá, 689 de Ribeirão Pires e 310 de Rio Grande da Serra. Em contrapartida, 19.580 já estão recuperados em todo o Grande ABC.



O Estado registrou aumento na média móvel de casos na semana passada – calculada a partir da soma dos casos semanais dividido pelo número de dias. Entre os dias 19 e 25 de julho (30ª semana epidemiológica), São Paulo contabilizou 67.454 casos, média de 9.636 por dia. Na semana anterior, entre os dias 12 e 18 de julho, foram registrados 41.137, média de 5.877 casos por dia. Ontem, foram acrescidas às contas do Estado 3.672 casos e 70 mortes, com total de 487.654 e 21.676 perdas.



O Brasil registrou 614 novas mortes elevando o total de óbitos a 87.618, segundo dados do Ministério da Saúde. Em relação aos casos, foram mais 23.284 infectados, com 2.442.375 no total.