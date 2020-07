Estado muda critério do plano de flexibilização

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



28/07/2020 | 00:01



O governador João Doria (PSDB) divulgou ontem mudanças no Plano São Paulo, programa que normatiza a flexibilização do comércio após a quarentena. A principal alteração aconteceu no critério que leva em consideração a ocupação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), que foi afrouxado. Para passar da Fase 3 (amarela), na qual está o Grande ABC, para a Fase 4 (verde), que tem menos restrições, a ocupação podia ser de até 60%, agora, 75% é considerado uma marca tolerável.



Segundo o governador, a decisão foi tomada porque alguns municípios estavam mantendo leitos de UTI contratados à disposição apenas para manter o nível de ocupação controlado e isso gera custo desnecessário. Além disso, as cidades pretendem usar parte dos leitos que estão livres para retomar tratamento de outras doenças e as cirurgias eletivas. Na prática, a mudança não coloca nenhum município hoje na fase verde, nem mesmo a Capital, já que o Plano São Paulo considera outros critérios epidemiológicos.



Outra atualização no programa é que os indicadores de variação das internações e dos óbitos exigirão números absolutos por 100 mil habitantes. Os novos índices ainda serão aprovados pelos especialistas do Centro de Contingência de coronavírus hoje, mas devem ficar abaixo de entre 30 e 40 internações e de três e cinco mortes por cada grupo de 100 mil habitantes.



“Esta calibragem técnica é para promover estabilidade e só fazer transições de fase no momento correto”, declarou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen. “Estes fatores absolutos são indicadores que têm sido utilizados mundialmente e que, na discussão do Centro de Contingência, insistiu-se nessa ‘trava’ além das quatro semanas”, completou, lembrando que para avançar para a fase verde a cidade precisa ficar pelo menos 28 dias na fase amarela.

Doria chamou as mudanças de “calibragem técnica”. Segundo ele, o objetivo foi “aprimorar” e tornar mais “eficiente e adequado” ao atual momento da pandemia. “As mudanças foram profundamente estudadas e discutidas pelo Centro de Contingência”, comentou o tucano.



João Gabbardo, coordenador executivo do Centro de Contingência, também comentou sobre as mudanças. “Buscam dar estabilidade na transição das fases. É muito ruim quando a região altera de uma fase para a outra e na semana seguinte tem de retornar. Isso causa muitos problemas. Este ajuste dá estabilidade maior no faseamento. Quando ocorrer uma transição do amarelo para o verde, nós teremos uma segurança um pouco maior.”



O coordenador do Centro de Contingência, Paulo Menezes, disse que o Estado faz uma “progressão lenta e segura de uma fase para outra, sem colocar em risco a saúde da população”.



A fase amarela, em que está o Grande ABC e a cidade de São Paulo, permite o funcionamento de bares, restaurantes e salões de beleza em horário parcial, além de ampliar a taxa de ocupação de espaços liberados pela fase laranja, como shoppings centers.

Governador amplia prazo para ter vacina

O governador João Doria (PSDB) postergou em um mês a previsão que havia feito sobre a liberação da CoronaVac, a vacina chinesa que está sendo testada desde a semana passada em São Paulo contra a Covid-19. Se antes o tucano esperava disponibilizar as doses em dezembro, agora estima que em janeiro conseguirá vacinar não apenas os paulistas, mas boa parte dos brasileiros.



“Já no fim do ano, não havendo intercorrências na terceira fase de testes, poderemos iniciar a produção da vacina em dezembro e imediatamente iniciar a vacinação de milhões de brasileiros em janeiro”, comentou Doria. No entanto, nem toda a população brasileira poderia ser vacinada em janeiro, já que a produção ainda seria insuficiente para vacinar todo mundo. A expectativa é que, inicialmente, 60 milhões de pessoas no País sejam vacinadas.



Segundo o secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn, a fase três, que é o estágio atual, vai demonstrar se a vacina produz anticorpos contra a Covid-19 e se essa produção de anticorpos é sustentada, ou seja, se isso é mantido por um tempo prolongado.



“Como estamos no meio de uma pandemia, nada mais justo que as autoridades sanitárias promovessem emergencialmente a liberação. Se tenho segurança e estou produzindo anticorpos nesses três meses, vamos utilizar (a vacina para a população). Claro que todo o estudo deve continuar até para saber se vai precisar dar doses de reforço com o decorrer dos anos”, justificou Gorinchteyn.



A CoronaVac está sendo testada em 9.000 voluntários brasileiros em São Paulo, além de Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. Cerca de 800 pessoas receberão doses da imunização nesta semana, no laboratório da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), que foi um dos 12 centros paulistas escolhidos para realizar os testes. A pesquisa clínica é coordenada pelo Instituto Butantan e o custo da testagem é de R$ 85 milhões, pagos pelo governo de São Paulo.



MAIS UMA CANDIDATA

O laboratório Moderna Inc. afirmou ontem que iniciou o estágio final de testes em vacina para a Covid-19, com apoio do governo dos Estados Unidos. Esta é a primeira pesquisa a ser implementada no programa anticoronavírus Operation Warp Speed, do governo de Donald Trump.



As notícias do estudo, que testará a resposta à vacina em 30 mil adultos sem registro da doença respiratória, aumentaram as ações da Moderna em 11%. O governo federal dos Estados Unidos está apoiando o projeto com quase US$ 1 bilhão (aproximadamente R$ 5,21 bilhões) e o escolheu como um dos primeiros a entrar na fase de ensaios em larga escala em humanos. (das Agências)