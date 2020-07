Sem politicagem

Do Diário do Grande ABC



27/07/2020



Fervem os bastidores políticos da região desde que, sábado, publicaram-se neste espaço algumas considerações em defesa da Fundação do ABC e de sua importância institucional na gestão da saúde pública do Grande ABC, em especial nos três municípios que a instituíram e têm por obrigação mantê-la em funcionamento: Santo André, São Bernardo e São Caetano. Este Diário não altera uma só vírgula do que foi publicado. E complementa, chamando a atenção da opinião pública para disputa interna que pode enfraquecer a FUABC no momento em que sua atuação é de suma importância na batalha contra a pandemia do novo coronavírus. Seria inoportuno.

Os intestinos da Fundação do ABC não são o palco apropriado para disputas políticas. Rixas de caráter partidário e pessoal devem se manter distantes dos muros da FUABC porque causam desavenças que podem comprometer o trabalho técnico e científico ali desenvolvido. Cabe aos prefeitos Paulo Serra (Santo André), Orlando Morando (São Bernardo) e José Auricchio Júnior (São Caetano), por coincidência todos tucanos, zelarem pela blindagem da instituição, impedindo a contaminação política dos quadros da instituição.

Observando-se atentamente o cenário, percebem-se forças obscuras agindo com interesses antropofágicos, ou seja, com a intenção de criar desavenças entre os três municípios que mantêm a Fundação, de modo que eles se aniquilem entre si. Qual o objetivo dos que apostam no colapso da instituição que, na pandemia, é ainda mais fundamental no atendimento à saúde dos moradores do Grande ABC?

Nenhuma instituição que pretende ser protagonista da história, como a FUABC, pode ser menor que seus dirigentes. Ao serem nomeados pelos prefeitos, eles devem se despir imediatamente das roupas partidárias e trabalhar para o fortalecimento do todo. Os comandantes da Fundação não podem eleger inimigos, especialmente entre os que lhe dão sustento. Para seguir em sua trajetória de sucesso, a Fundação do ABC precisa construir pontes, não muros.