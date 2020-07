De olho nas quartas, Palmeiras volta aos treinos com Ramires e Gómez

27/07/2020 | 22:43



Após derrotar o Água Santa de virada no domingo, o Palmeiras já voltou aos trabalhos nesta segunda-feira. De olho no duelo das quartas de final do Paulistão, contra o Santo André, na quarta, o time alviverde contou até com a presença de Ramires no treino. O meia jogou 25 minutos no domingo e marcou um dos gols da equipe.

Sem descanso, Ramires participou integralmente do coletivo desta segunda, que reuniu reservas e jogadores do time sub-20. A atividade também contou com a presença do zagueiro Gustavo Gómez, que ainda não renovou seu contrato com o clube. Ele precisa ser inscrito no Paulistão até esta terça para poder jogar a fase do mata-mata.

O time foi escalado nesta segunda com Vinicius Silvestre; Gabriel Menino, Luan, Gómez e Esteves, Ramires, Zé Rafael e Alan; Gustavo Scarpa, Gabriel Silva e Wesley. O goleiro Jailson reforçou a equipe da base. Os titulares fizeram trabalho regenerativo na reapresentação do elenco.

Este grupo foi reforçado pelo colombiano Angulo, que voltou de empréstimo do Cruzeiro nesta segunda. No domingo, ele reforçou a equipe mineira na vitória sobre a URT, pelo Campeonato Mineiro.

Angulo voltou ao Palmeiras a pedido do técnico Vanderlei Luxemburgo, preocupado com as recentes baixas no setor ofensivo da equipe. Isso porque Dudu se transferiu para o futebol internacional e Gabriel Verón se machucou.

O elenco palmeirense volta a treinar na tarde desta terça-feira, às 15h30, na última atividade antes da partida decisiva contra o Santo André, na quarta. O jogo será disputado no Allianz Parque, às 21h30.