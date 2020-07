Procon multa 47 comércios por preços abusivos na região

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



28/07/2020 | 00:06



O Procon-SP fiscalizou 249 estabelecimentos comerciais no Grande ABC durante a Operação Covid-19, realizada entre 19 e 24 de julho. O foco foi coibir abusos de preços de produtos e irregularidades praticadas pelos fornecedores durante a pandemia. Deste total, 47 resultaram em multa, cujos valores variam de R$ 1.000 a R$ 150 mil, dependendo do ramo de atividade e porte das firmas.

Foram fiscalizados farmácias, supermercados, revendedoras de gás e postos de combustíveis, entre outros. “Nossas equipes têm analisado os documentos apresentados (cópias de notas fiscais de entrada e venda ao consumidor) e, quando constatada a elevação sem justa causa dos preços ou a presença de outras práticas contrárias ao Código de Defesa do Consumidor, tais empresas são autuadas e multadas”, explicou o coordenador do Núcleo Regional de Santos do Procon, Fabiano Mariano.