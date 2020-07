Pesquisa da Acisa mostra que 33,8% demitiram em Santo André

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



28/07/2020 | 00:05



Pesquisa aplicada pela Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André) e a UFABC Jr (consultoria especializada em gestão empresarial da Universidade Federal do ABC) mostrou que 81,3% das empresas da cidade tiveram queda no faturamento por causa da pandemia. Deste total, 33,8% tiveram que recorrer a demissões ou redução de salários para manter o negócio.

O levantamento foi feito com 240 empresas no fim do mês de junho, sendo a maioria de pequeno porte (51,2%), 26,2%, microempresas, e 21,3%, de médio porte. Desse universo, 60% são prestadores de serviços; 32,1% do segmento comercial; 11,7% do setor industrial; e, 5,4% autônomos.

Entre as firmas que responderam ao questionamento, a maioria (81,3%) teve queda no faturamento e 31,7% apresentaram complicações com o fluxo de caixa.

Para solucionar os problemas, a principal medida adotada foi a demissão de funcionários ou redução de salários, que envolveu 33,8% dos entrevistados, além da adaptação ao meio digital de suas operações (40,4%), negociação de preços ou de contratos (35,4%). Além disso, 29,2% buscaram auxílio governamental, principalmente por meio da MP (Medida Provisória) 936.

O presidente da Acisa, Pedro Cia Júnior, afirmou que o levantamento foi feito para nortear as ações da associação em meio à pandemia. “Principalmente as empresas pequenas e prestadoras de serviços vêm sendo afetadas”, afirmou. “Infelizmente, estamos esperando uma retomada lenta e vamos chegar em um período mais complicado para as negociações, quando a MP deixar de ser vigente.”

Desde março, a Acisa aposta em ações para auxiliar os negócios, como cursos em parceria com a Strong Esags e o Sebrae.