Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



27/07/2020 | 23:55



A aposentada Conceição Evangelista de Faria, 88 anos, tinha tudo para integrar a estatística dos pacientes que enfrentaram e venceram a Covid-19. A moradora de São Bernardo estava internada havia duas semanas no Hospital Anchieta e os familiares já comemoravam a alta agendada para o dia 20 de julho. No entanto, dia 18, a idosa sofreu uma queda – ainda em situação não esclarecida –, fraturou o fêmur, foi transferida para o Hospital das Clínicas e acabou falecendo poucas horas depois.

A filha de Conceição, a metalúrgica aposentada Maria da Consolação de Faria, 61, relatou que a mãe tinha mal de Alzheimer e que a equipe médica foi alertada de que ela precisaria ficar com algum tipo de contenção no leito. Maria da Consolação afirmou que não há ainda informação sobre em qual circunstância a idosa sofreu a queda. “O que nos disseram é que ela chegou a sair do quarto e logo que passou pela porta, caiu. Então ela não estava amarrada”, declarou. Maria da Consolação lembrou que a mãe estava tomando antibióticos pelos últimos dias e que a família já celebrava seu retorno ao lar. “Deixaram ela cair”, lamentou.

A idosa foi transferida para o Hospital de Clínicas, também em São Bernardo, onde seria submetida a cirurgia por causa da fratura do fêmur. “Quando minha irmã chegou lá no HC, ela estava vomitando. A gente alertou que poderia se engasgar, que queríamos ficar com ela, mas disseram que por causa da pandemia não seria possível”, explicou. O atestado de óbito da idosa apontou tromboembolismo pulmonar. “A gente já tinha medo que ela aspirasse o vômito”, completou. A família registrou boletim de ocorrência no dia 18 de julho, no 3º DP (Assunção), como morte suspeita.

Em nota, a Prefeitura de São Bernardo informou que lamenta o ocorrido e que os fatos estão sendo apurados em sindicância interna no complexo hospitalar. “Todos os envolvidos na situação serão ouvidos. Já se sabe que a paciente estava com contenção física no leito no momento da queda, porém, se soltou. Demais esclarecimentos só poderão ser realizados depois da sindicância”, completou o comunicado.