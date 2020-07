Grande ABC corre risco de não ter campeões da várzea

Mauricio Silva

Especial para o Diário



27/07/2020 | 23:59



Devido à quarentena da Covid-19, as sete cidades da região correm o risco de não conhecer os campeões do futebol amador. Os dirigentes das ligas municipais da várzea do Grande ABC – uma das mais numerosas e qualificadas do País – chegaram à conclusão de que enquanto a pandemia do novo coronavírus não passar, nenhuma competição irá acontecer.

Em Santo André são 96 clubes. As competições começariam em abril, mas todo o planejamento que havia sido feito foi interrompido. Para o presidente da liga andreense, Sivaldo Pereira, comunidades e alguns clubes fazem movimento para o regresso das atividades. “Não iremos ceder nenhum tipo de pressão, só retornaremos com o aval do governador João Doria (PSDB) e do prefeito Paulo Serra (PSDB). Neste momento o mais importante é a saúde de todos”, afirmou.

Em São Bernardo também são 96 clubes. A Divisão Especial havia começado e estava na terceira rodada, mas teve que ser paralisada. O presidente João Fernandes Filho declarou que entende que há certa ansiedade por parte de jogadores e torcidas. Segundo ele, hoje serão realizadas reuniões com todos os presidentes para decidir o futuro.

Em São Caetano são apenas 24 clubes. Nenhum campeonato havia começado e, segundo o presidente da liga são-caetanense, Edmar Pedro da Silva, não há otimismo e previsão para o retorno. “Aguardaremos as orientações do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), se retornarmos, se faremos apenas uma Copa e mais nada. Campeonato a chance é zero”, ressaltou.

Em Diadema existem 90 clubes filiados. Antes da pandemia, as divisões Especial e Primeira haviam começado, mas ambas foram interrompidas. Quanto à volta, o presidente da liga diademense, Laureto Lima, está otimista. “Já estamos com plano de retorno. Nossa ideia é voltar no fim de agosto ou início de setembro, fazer um campeonato com todos os clubes. É lógico, seguindo todos os protocolos das autoridades, mas isso depende da liberação do Estado.”

Mauá é a cidade que tem mais clubes, mais de 200. Apenas uma rodada da Copa Amigos, que reúne 80 times, havia começado. Cláudio Márcio da Silva, responsável pela liga, disse que no momento não há possibilidade de ser realizada qualquer disputa. Em Ribeirão Pires, o presidente Wagner Araújo explicou que estão aguardando os avais dos governos estadual e municipal. “Só voltaremos quando houver segurança na questão da saúde, estamos tranquilos, assim como as equipes”, disse Araújo. Segundo ele, foi feita reunião por videoconferência com as equipes, na qual ficou definido que os campeonatos este ano não serão realizados.

Na liga de Rio Grande da Serra são 42 equipes, havia sido realizada uma rodada com os participantes da divisão especial, a competição teve que ser paralisada. Por meio de comunicado, o presidente da liga, Wellington Fontes, disse que o regresso será “somente quando houver algo oficial, que venha dos nossos governantes”.