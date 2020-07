Cecílio quer chance de devolver time à elite

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



27/07/2020 | 21:56



O técnico Toninho Cecílio não escondeu o sentimento com a queda do Água Santa para o Campeonato Paulista da Série A-2. E espera que o clube lhe dê a oportunidade de recolocá-lo na elite de 2022. Contratado para substituir Pintado nestes dois últimos jogos da primeira fase, o treinador tinha missão complicada diante de adversários que faziam campanhas reconhecidamente melhores, casos de Mirassol e Palmeiras. Depois do empate contra o equipe do Interior, em casa, o Netuno foi para o tudo ou nada diante do Verdão, no Allianz Parque. E chegou a sair na frente do placar, resultado que o colocava nas quartas de final, mas o representante de Diadema sofreu a virada que, combinada a outros resultados, decretou a queda de divisão.

“Fiquei destruído após a partida. Foi muito frustrante, decepcionante, diante do jogo que equipe fez”, explicou Toninho Cecílio. “Gostaria muito (de voltar e subir o time), mas não tivemos essa conversa. Não houve tempo e ninguém está com cabeça para isso agora, o que é perfeitamente compreensível. Vou aguardar a decisão da diretoria e ver o que vai me comunicar, mas gostaria bastante (de permanecer), ajudar na montagem desde o início. O que decidirem vai ser muito bem aceito por mim.”

Empatar com o Mirassol e perder para o Palmeiras não foram os motivos da queda do Netuno – apesar de o treinador assumir a responsabilidade por estes resultados. Mas o início ruim, com três derrotas e uma igualdade nos quatro primeiros jogos, complicou o andamento do planejamento. “Fazendo análise sem críticas, mas são fatos. Quando se começa o Paulista da maneira como começou, fica comprometido o campeonato, de maneira que passa a jogar todas as partidas restantes como decisão”, disse Cecílio.

Especificamente sobre o duelo diante dos palmeirenses, domingo, o treinador reclamou do pênalti convertido no rebote por Luiz Adriano, o segundo gol alviverde, que decretou o rebaixamento. “(O rebaixamento é) Muito frustrante pela história do jogo em si. Criou expectativa mais positiva do que era antes. O desenvolver da partida acrescentou otimismo ainda maior. Se VAR não estivesse suspenso, talvez estivéssemos hoje na Série A-1, merecidamente, porque nossa atuação foi boa, nossa estratégia funcionou durante 80% do tempo.”