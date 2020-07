Brooklin, Barcelona, Paço, Concha Acústica

Terça-feira, 28 de julho de 1970 – ano 13, edição 1294

Especial – São Caetano, da argila à floresta de concreto; a cidade das agências de carro.

São Bernardo – Prefeito Aldino Pinotti entroniza a imagem de São Cristóvão na Garagem Municipal, denominada oficialmente Divisão de Oficinas e Manutenção.

Em 28 de julho de...

1915 – Raphael Pellegrini, morador de Santo André, é ferido pela italiana Josephina Mica. Recupera-se na Santa Casa local, onde foi atendido pelo médico Christovam da Gama.

Nota – Trata-se do primeiro ou de um dos primeiros atendimentos do gênero no recém-criado primeiro hospital local.

1920 – Dr. Rudge Ramos entra em férias. Era o terceiro delegado auxiliar de São Paulo e restaurador do Caminho do Mar, cruzando São Bernardo.

1930 – Recrudesce a situação política brasileira com o assassinato de João Pessoa, presidente (hoje seria governador) da Paraíba e candidato derrotado à vice-Presidência da República, na chapa de Getúlio Vargas (presidente-governador do Rio Grande do Sul).

João Pessoa foi assassinado a tiros em Recife, quando tomava chá com amigos na Confeitaria Glória. O crime aconteceu em 26 de julho de 1930 e o autor foi João Duarte, da Paraíba, que disparou seis vezes.

Nota – O episódio terá influência decisiva no fim da chamada República Velha, ainda em 1930.

1960 – Jânio Quadros em campanha à Presidência da República: três comícios no ABC, em São Caetano, São Bernardo e Santo André.

Ao encerramento de cada comício eram sorteados trabalhadores para assistir à sua posse em Brasília.

Hoje