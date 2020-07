Síndica acusa GCM de agressão após protestar contra obra em São Bernardo

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



27/07/2020 | 18:20



Síndica do Condomínio Edifício Maison, que fica na Rua do Cruzeiro, na Vila Duzzi, em São Bernardo, Quitéria Marques Correia do Carmo, 39 anos, acusa um GCM (Guarda-Civil Municipal) de agressão após protestar contra obra da Prefeitura no local. O Diário noticiou na quarta-feira passada problemas que moradores do local estão passando. Após início de construção de acesso à Via Anchieta, rachaduras começaram a surgir nos apartamentos, além de problemas no solo da garagem, fato que tem causado medo.

Segundo Quitéria, na quarta-feira foi feito acordo entre o jurídico do condomínio e engenheiros da obra, de que os trabalhos em frente às moradias seriam interrompidos enquanto não fosse apresentado laudo atestando que nada comprometeria o prédio. No entanto, não foi o que aconteceu. Na sexta-feira, tratores e caminhões estavam no local trabalhando normalmente.

Quitéria foi até a rua verificar a razão de terem retomado os trabalhos. Como forma de protesto, começou a andar pela obra, entre as máquinas. Foi quando foi abordada por guardas da CGM, como mostram imagens de segurança do Condomínio. “Vieram para cima de mim dizendo que eu não podia ficar ali, mandando eu sair. Me encurralaram e quando passei entre dois caminhões um outro (guarda) veio me peitar. Ele ficava dizendo ‘me empurre, me empurre’. E eu disse que só queria passar. Quando consegui passar o outro que estava na calçada me pegou pelos braços e falou que ia me levar para a delegacia que o delegado queria ter conversinha comigo. Me empurraram para o portão. Ele ficou tentando tomar meu celular. Nisso, uma GCM segurou meu braço e falei que as câmeras do prédio estavam filmando. Daí me soltaram”, relata.

A síndica ficou inconformada com a situação registrou boletim de ocorrência no mesmo dia no 1º DP de São Bernardo (Centro). “Me machucaram forte”. Lamentou Quitéria, que ficou com hematomas, marcas de unhada. “Fui parar no pronto-socorro, me deram calmante, pois eu não parava de chorar. Tinha três moradoras comigo o tempo todo”, explica. “Estou com medo, assustada. Minha filha também está assustada. Foi uma violência o que fizeram comigo, sem motivo nenhum. Não desacatei ninguém”.

Conselheira do Condomínio, a administradora Regina da Silva, 51, presenciou parte do acontecido. “Vi quando ela estava sendo cercada no meio da obra. E, em seguida, vi as imagens de segurança. Esse tipo de coisa não pode acontecer. Dialogar e respeitar são coisas fundamentais”, diz.

Procurada, a Prefeitura de São Bernardo ainda não se manifestou sobre o ocorrido.