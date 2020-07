John Travolta estaria passando por um momento tudo ou nada com a Cientologia após a morte da esposa

27/07/2020 | 17:11



John Travolta estaria passando por um momento tudo ou nada com a Cientologia. Segundo informações do jornal britânico Daily Mail, o ator estaria reavaliando os últimos 45 anos que passou em devoção à igreja após ter desafiado as crenças da seita para tentar salvar a vida da esposa, Kelly Preston, que morreu no último dia 12 de julho, vítima de um câncer de mama. A Cientologia se opõe aos tratamentos médicos contra o câncer e acredita que a doença é trazida após a perda de um filho ou algum outro mecanismo que provoque essa condição conhecida como câncer. Sendo assim, a igreja não apoia a quimioterapia e a radioterapia, por exemplo.

Ao anunciar a morte da esposa, Travolta escreveu que ele e sua família serão eternamente gratos aos médicos e enfermeiros do hospital MD Anderson Cancer Center, o que contraria as propostas da Cientologia. Um ex-membro da seita analisou o post do artista e afirmou que, ao agradecer os profissionais de saúde, Travolta deu as costas à igreja.

- A declaração foi inequívoca em apoio à equipe médica... Isso mostra que eles se afastaram da Cientologia. Dói perder sua esposa de 30 anos... haverá sofrimento, é humano. Não há reconhecimento dessa declaração na Cientologia. Isso é crítico, ele cuidou disso com suas próprias mãos. Isso é um assunto pessoal, tipo Eu não preciso da Igreja.

Um ex-segurança do astro também falou sobre o assunto ao jornal.

- Isso é o mais trágico possível para mim. Sinceramente, não sei o que ele fará. Mas acho que ele passará por toda a gama de emoções. Eles eram definitivamente eram a base um do outro. Eu também acho que ele tirará um tempo com seus filhos para viajar pelo mundo e conseguir algum tempo. É claro que seus manipuladores da Cientologia tentarão estar presentes a cada passo, mas ele pode não querer a ajuda imediatamente.

Esta é a segunda tragédia pessoal que traz impacto a John Travolta. Um de seus filhos, Jett, morreu em 2009 de circunstâncias controversas, aos 16 anos de idade.