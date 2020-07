Produção de aço bruto cai 17,9% no 1º semestre, diz IABR

27/07/2020 | 15:51



A produção de aço bruto no Brasil caiu, 17,9% no primeiro semestre deste ano, para 14,219 milhões de toneladas. Segundo informou nesta segunda-feira, 27, o Instituto Aço Brasil (IABR), as vendas internas de aço no período recuaram 10,5%, para 8,307 milhões de toneladas. Para este ano, a projeção é de queda de 13,4% na produção, para 28,220 milhões de toneladas, e de retração de 12,1% nas vendas internas.

Em coletiva de imprensa online, o presidente executivo do Instituto Aço Brasil, Marco Polo de Mello Lopes, disse que o balanço foi impactado pela pandemia de covid-19. A expectativa é que haja recuperação na segunda etapa do ano.

Ele disse que as empresas deixaram de vender e faturar nos primeiros seis meses do ano e que por conta disso a grande prioridade foi a obtenção de crédito. "Esse, inclusive, foi o assunto mais discutido com o governo, já que o crédito não chegava na ponta", afirmou, defendendo que a indústria de transformação tenha do governo mais proteção para enfrentar os seus pares estrangeiros.