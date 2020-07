Prefeitura de Ribeirão Pires entrega nova praça no Parque Aliança

Do Dgabc.com.br



27/07/2020 | 15:32



O Parque Aliança, em Ribeirão Pires, ganhou nova praça. O prefeito Adler Teixeira – Kiko inaugurou no último sábado (25) o novo espaço de convivência, instalado em terreno antes em desuso na Rua Anita Garibaldi. Por meio de parceria entre a Secretaria de Serviços Urbanos da Prefeitura e a comunidade, o espaço ganhou área para caminhada, para convivência, playgroud para crianças, novo paisagismo, ponto para separação de lixo reciclável e academia ao ar livre.

“Áreas antes sem utilização estão sendo revitalizadas para ampliar espaços verdes, de lazer e convivência nos bairros. Desde 2017, a Prefeitura entregou 9 praças para a população. Aqui no Aliança, contamos com a importante participação dos moradores e das lideranças locais. Somamos forças para promover avanços e levar qualidade de vida para todas as regiões da cidade. Agradeço a todos os que participaram de mais uma conquista”, declarou o prefeito.

Vilma Aparecida Santana, 68 anos, moradora há 44 anos da Rua Anita Garibaldi, está curtindo a nova Praça feita pela Prefeitura e pela comunidade local. “Antes o terreno servia pro pessoal jogar lixo. O lixeiro passava na terça-feira, na quarta jogavam lixo lá. Agora ficou lindo demais”, disse Vilma, que aproveita a área de caminhada para se exercitar neste período de isolamento social, tomando os cuidados de prevenção à COVID-19.

Além da praça, o Parque Aliança está recebendo, desde a última semana, melhorias pelo programa “A Vez dos Bairros”. Equipes intensificam serviços de zeladoria na região, entre os quais limpeza, manutenção de vias, manutenção de iluminação e melhorias em unidades de atendimento.

Intervenções estruturais estão programadas para as principais vias, entre elas a Rua Princesa Isabel e Rua Antônio Fortes. As equipes estão atuando com tapa-buraco; limpeza; corte de mato; pintura de guias; manutenção na iluminação pública; revitalização nas praças Ishiro Hidaka e José Inocêncio Nunes; reforma de duas escolas municipais; revitalização de sinalização de trânsito em solo e placas; e podas preventivas da Defesa Civil. Mais um espaço está sendo revitalizado pela Prefeitura e em breve sediará nova praça, na Rua Filomena Pelizon Bernardi.

Ainda no bairro, a Secretaria de Obras dá sequência à construção da Unidade Básica de Saúde do Parque Aliança, que tiveram intervenções retomadas no início de julho. Na última sexta-feira, dia 24, equipes realizaram a abertura de vala para captação de esgoto da UBS. Outras intervenções estruturais serão realizadas nos próximos dias.

“A Vez dos Bairros” - Pelo programa, no Santa Luzia, a Prefeitura entregou as obras de recapeamento da Rua Professor Antônio Nunes, uma das principais vias de acesso do bairro. As intervenções no local, feitas com recursos estaduais, beneficiaram também o Parque das Fontes e Estância Hollywood.

Na Antônio Nunes, o asfalto novo atendeu demanda de mais de 20 anos dos moradores. Foram 10 mil m² de novo asfalto, com investimento estadual de R$ 635 mil. “Há anos que não tinha um recapeamento desta forma, só paliativo com tapa-buraco”, contou Elisabete Alves, moradora do bairro há 18 anos.

No Jardim Caçula, o programa “A Vez dos Bairros” também levou novo asfalto, desta vez na Rua Graça Aranha. Rita Lima Ferreira Almeida, de 54 anos, tem um comércio nesta via e contou que aguardava a intervenção há algum tempo. “Precisávamos desse asfalto. A Prefeitura esteve aqui no ano passado, conversou com a gente e ouviu nosso pedido, prometeu que faria o asfaltamento e entregou conforme prometido”, contou Rita.

Na Vila Marquesa, o programa marcou o início do recapeamento do trecho final da Avenida Kaethe Richers – da Ponte Seca até a divisa com Rio Grande da Serra. Praça do bairro e vias receberam limpeza, corte de mato e melhorias estruturais.

Prevenção ao Coronavírus - As equipes que estão atuando nas intervenções da cidade foram orientadas a manter todos os procedimentos de proteção ao coronavírus, com o reforço de cuidados com higiene e adoção de medidas de segurança.