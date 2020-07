Giovanna Ewbank revela que Zyan puxou o seu pé e filma Bless meditando: Dica para enfrentar a segundona

27/07/2020 | 15:10



Giovanna Ewbank adora compartilhar os momentos mais fofos de seus filhos, e desta vez não seria diferente! Nesta segunda-feira, dia 27, a apresentadora publicou um vídeo fofo nas redes sociais de seu filho, Bless, meditando!

Enquanto filmava o filho do meio, é possível ouvir Titi, a primogênita de Giovanna com Bruno Gagliasso, explicar porque o irmão estava meditando:

- Meu irmão tava triste, porque ele queria jogar mais videogame, disse a pequena, de sete anos de idade.

Gio disse, em seguida:

- Meditação do Bless para não ficar triste e nem bravo porque não pode jogar videogame.

Na legenda ela ainda escreveu:

Dica do Bless pra enfrentar a segundona! Te amo, filho!

Com apenas uma hora de publicação, o vídeo teve mais de um milhão de visualizações. Uau!

Além de Bless, Giovanna também compartilhou um detalhe de seu filho caçula, Zyan, que nasceu no dia 8 de julho. A apresentadora publicou uma foto do pé do pequeno e contou, na legenda, que aquela era a única parte do corpo que ele havia herdado da mãe:

O pezinho é o da mamãe... E não me venha dizer que não, Bruno Gagliasso!

Bruno, que foi marcado no post, respondeu a esposa e entrou na brincadeira:

Pelo menos o pezinho, né mamãe? Te amo!

Casa na árvore

Enquanto Giovanna tem estado imersa no mundo da maternidade com o recém-nascido Zyan, Bruno Gagliasso está preparando um novo presente para os filhos: uma casa na árvore!

O ator usou seu Instagram para compartilhar que está construindo uma casa na árvore em sua casa com a ajuda do sogro, Roberto Baldacconi. Ele mostrou todo o processo de construção das paredes da casa e ainda publicou um vídeo na rede social em que aparece serrando a madeira - e ainda fez uma piada com Rodrigo Hilbert, que é famoso por se dar bem nesse tipo de trabalho manual.

Bruno escreveu na legenda do vídeo:

Primeiro dia da casa na árvore, seguido da hashtag Bruno Hilbert.