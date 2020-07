Movimento Pense Coletivo é lançado para estimular o comércio local em São Bernardo

Matheus Moreira

Especial para o dgabc.com.br



27/07/2020 | 15:04



A BR7 Mobilidade, principal operadora de transporte urbano de São Bernardo, lançou nesta semana o Movimento Pense Coletivo. O projeto tem como objetivo criar uma rede solidária – com suporte da empresa – para promover e recomendar pequenos comerciantes, ajudando a manter seus negócios funcionando durante esse novo período de flexibilização e retomada da abertura dos estabelecimentos.

“A pandemia atingiu muito fortemente os pequenos comércios, em alguns casos, inviabilizando a manutenção das atividades, com demissões e queda da renda de milhares de pessoas. Nossa intenção é criar uma verdadeira ‘corrente do bem’ para incentivar e estimular todos esses pequenos empresários e seus profissionais”, destaca Milena Braga, diretora executiva da BR7 Mobilidade.

O Movimento Pense Coletivo vai divulgar, nas redes sociais da BR7 Mobilidade, alguns comércios da região de SBC e, desta forma, aproximar possíveis clientes desses pequenos negócios para alavancar vendas. A ideia é tornar essas lojas e estabelecimentos conhecidos por mais pessoas, clientes ou não, que seguem a operadora nas redes sociais, em uma atitude de solidariedade.

“Agora é, mais do que nunca, o momento de se pensar no coletivo. Pense no outro, pense no próximo. Tem muitas pessoas passando necessidades e que precisam de ajuda. Se puder, tente sempre optar pelas mercearias, padarias, lojinhas de bairro, pet shop da esquina para que assim o comércio local continue sobrevivendo”, finaliza Milena Braga Romano.