40 perfis no Instagram para mães de primeira viagem

27/07/2020 | 14:48



Ser mãe é aprender todos os dias, e toda fonte de informação é sempre bem-vinda. Com o avanço das redes sociais, as mães e pais de primeira viagem têm na internet uma série de conteúdo sobre o que é o dia a dia da maternidade. No Instagram, por exemplo, famílias de todos os jeitos expõem suas experiências reais sobre as alegrias e os desafios de criar um filho.

Abaixo, o 33Giga separou 40 desses perfis do Instagram que focam família e maternidade. Você pode conhecer mais sobre essas histórias pesquisando os respectivos “@” na busca da rede social.

Lua Barros (@luabarrosf) Lua Barros (@luabarrosf) × chloe and beans (@chloeandbeans) chloe and beans (@chloeandbeans) × Senhora Troll (@senhoratroll) Senhora Troll (@senhoratroll) × Fernanda Marques (@eagoracinderela) Fernanda Marques (@eagoracinderela) × Flavia Calina (@flaviacalina) Flavia Calina (@flaviacalina) × maria emilia (@maria.dinat) maria emilia (@maria.dinat) × Ingrid Câmara Barros (@21motivosparasorrir) Ingrid Câmara Barros (@21motivosparasorrir) × Fernanda Floret (@vestidademae) Fernanda Floret (@vestidademae) × Camila Caporale Mafra (@osgemeosdaca) Camila Caporale Mafra (@osgemeosdaca) × Thalita Amaral (@mamaefelicia) Thalita Amaral (@mamaefelicia) × Ananda Urias (@maezice) Ananda Urias (@maezice) × Julyana Mendes Caiado (@maedesete) Julyana Mendes Caiado (@maedesete) × Macetes de Mãe (@macetesdemae) Macetes de Mãe (@macetesdemae) × Helen Ramos (@ahelenramos) Helen Ramos (@ahelenramos) × Dra Erica Mantelli (@ericamantelli) Dra Erica Mantelli (@ericamantelli) × Elaine Violini (@elaineviolini) Elaine Violini (@elaineviolini) × Marina - Maesatuais (@marina.macknight) Marina - Maesatuais (@marina.macknight) × Daniele Chevalier Carneiro (@danichevalier) Daniele Chevalier Carneiro (@danichevalier) × Mirela Acioly (@demaeparamamae) Mirela Acioly (@demaeparamamae) × Aline Vicente (@aline.mvicente) Aline Vicente (@aline.mvicente) × Francielli Rezende | São Paulo (@franmissmae) Francielli Rezende | São Paulo (@franmissmae) × Guilherme Brasiliense Gomes (@diariodoguigui) Guilherme Brasiliense Gomes (@diariodoguigui) × A Mãe Solo (@a_maesolo) A Mãe Solo (@a_maesolo) × Lápis de Mãe (@lapisdemae) Lápis de Mãe (@lapisdemae) × Paloma Fernandes (@apalomafernandes) Paloma Fernandes (@apalomafernandes) × Disciplina Positiva (@eramosdois) Disciplina Positiva (@eramosdois) × Tiago e Gabi (@tiagoegabi) Tiago e Gabi (@tiagoegabi) × Mãe Entusiasta em Inspirar (@jamyllepaiva) Mãe Entusiasta em Inspirar (@jamyllepaiva) × Ariane Ferrari (@aarianeferrari) Ariane Ferrari (@aarianeferrari) × Carol Rocha (@tchulim) Carol Rocha (@tchulim) × Thaís Vilarinho (@maeforadacaixa) Thaís Vilarinho (@maeforadacaixa) × Camila Pickler (@maternidadenapele) Camila Pickler (@maternidadenapele) × Naiumi Goldoni (@naiumigoldoni) Naiumi Goldoni (@naiumigoldoni) × Família CM (@laystateno) Família CM (@laystateno) × Bianca Castanho (@biancacasttanho) Bianca Castanho (@biancacasttanho) × LaTonya (@latonyayvette) LaTonya (@latonyayvette) × Free yourself (@manumelofranco) Free yourself (@manumelofranco) × Familia Quilombo (@familiaquilombo) Familia Quilombo (@familiaquilombo) × Amber Fillerup Clark (@amberfillerup) Amber Fillerup Clark (@amberfillerup) × Angie Keiser | FashionByMayhem (@2sisters_angie) Angie Keiser | FashionByMayhem (@2sisters_angie) ×