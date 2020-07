WhatsApp é o aplicativo mais usado pelos brasileiros durante a pandemia

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



27/07/2020 | 14:48



O WhatsApp é o aplicativo mais utilizado durante a pandemia de covid-19, estando presente na rotina de 97% dos brasileiros. O dado faz parte de uma pesquisa do Núcleo de Marketing e Consumer Insights (NUMA), formado por professores e alunos da faculdade ESPM. O estudo avaliou o uso de apps durante a quarenta, sendo que o objetivo era entender o impacto da tecnologia no dia a dia dos consumidores no decorrer do período de isolamento social. Abaixo, você confere mais detalhes da amostra.

Aplicativos Mais Utilizados

1. WhatsApp (97%)

2. Instagram (88%)

3. YouTube (75%)

4. Netflix (68%)

5. Facebook (55%)

6. Zoom (52%)

7. iFood (41%)

8. Amazon Prime Video (24%)

9. TikTok (23%)

10. Microsoft Teams (16%)

Utilidade dos Aplicativos

1. Passar o tempo vendo vídeos (77%)

2. Conversar com amigos e família (73%)

3. Trabalhar em casa (50%)

4. Estudar em casa (49%)

5. Reduzir o estresse (41%)

6. Aprender algo novo (38%)

7. Pedir comida delivery (37%)

8. Fazer compras (18%)

9. Jogar em grupo (14%)

10. Outros (4%)

Sensações Relacionadas ao Uso dos Apps

1. Distração (73%)

2. Bem-estar (58%)

3. Sentimentos positivos (56%)

4. Ansiedade (48%)

5. Produtividade (48%)

6. Cansaço (41%)

7. Estresse (38%)

8. Solidão (28%)