SP: Presidente Epitácio recupera estação histórica da EFS destruída por incêndio

27/07/2020 | 14:00



A histórica estação ferroviária de Presidente Epitácio, destruída por um incêndio em agosto de 2019, ganhou obras de restauração. A prefeita Cássia Furlan (PRB) assinou ordem de serviço no valor de R$ 459 mil para a recuperação do prédio. A empresa vencedora da licitação deu início às obras na última quinta-feira (23) e deve entregar o prédio restaurado no prazo de oito meses. A estação completa 100 anos em 2022.

A cidade do interior paulista é estância turística e as obras estão sendo realizadas com recursos do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento do Turismo (Dadetur) do governo estadual.

Depois de pronto o restauro, o prédio vai abrigar a Secretaria de Turismo e Cultura do município, o ateliê cultural e o acervo histórico municipal. "Após o episódio em que a estação foi tomada pelo fogo, ter a oportunidade de revitalizar um espaço que já foi cenário de uma época tão importante em nosso município é gratificante", disse a prefeita.

A estação é considerada um marco importante da história ferroviária em São Paulo por ter sido o ponto final da Estrada de Ferro Sorocabana (EFS). Os trens partiam da Estação Júlio Prestes, no centro da capital, e retornavam após chegar a Presidente Epitácio, no extremo oeste, divisa com Mato Grosso do Sul.

A cidade deve seu nome à presença do então presidente da República Epitácio Pessoa na comemoração da chegada dos trilhos à cidade, em agosto de 1921. Até então, a localidade se denominava Porto Tibiriçá. A estação, em obras, foi inaugurada no ano seguinte.