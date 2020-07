Governo altera regras para mudanças de fase no Plano São Paulo

Tauana Marin

27/07/2020 | 13:46



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou hoje, em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, alteração da taxa mínima de ocupação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para que regiões migrem para a quarta fase do Plano São Paulo, que estabelece diretrizes para retomada das atividades no Estado. As novas medidas já estão valendo. Até então, para passar da fase amarela para a verde era necessário que os leitos de UTI no Estado estivessem abaixo dos 60% de ocupação, o que obrigava o governo a contratar leitos em hospitais particulares. Cada leito custa R$ 2.100, ou seja, um total de R$ 12 milhões entre os 190 leitos adicionais, por mês, aos cofres públicos. Agora, a principal alteração permite que as regiões que estejam com taxa de ocupação abaixo dos 75% nos leitos de UTI entrem na fase verde. Além disso, nenhuma região vai avançar de fase se não alcançar menos de 40 internações e cinco óbitos por 100 mil habitantes. Essa foi a 100ª coletiva de imprensa sobre cononavírus, fato inédito na história do governo estadual. A recalibragem técnica do Plano São Paulo também prevê que para mudança de fase é necessários que o município permaneça por quatro semanas em cada fase.

De acordo com o coordenador executivo do comitê de saúde estadual, João Gabbardo, a mudança deve acontecer em função dos custos e da demanda de leitos para outras comorbidades, no entanto, o novo índice não foi divulgado. Gabbardo conta que o comitê vê redução do número de internações por coronavírus e, por conta da baixa, solicitou a alteração. Antes, a cidade que estavana fase vermelha tinha uma ocupação de Para se ter ideia, até sábado, a ocupação de leitos da UTI se mantiveram estáveis (66,1%) no Estado e na Grande São Paulo (63,6%), região onde está incluso o Grande ABC. Hoje, no Estado, há 5.668 pacientes internados em UTI.

Dados divulgados durante a coletiva na sede do governo paulista, mostraram que houve queda de 4% no número de óbitos entre a semana do dia 16 a 25 em relação a anterior, enquanto que no Interior a taxa subiu 16%. “Esses números demostram projeções graduais, dentro que foi planejado e projetado, afirmou Doria.

De acordo com o secretario da Saúde Jean Gorinchteyn, por meio da testagem, triagem e tratamento foi possível reverter o quadro. “São 190 mil vidas que foram preservadas , afinal são 28 mil testes diários.”

Com tal flexibilização, seria possível deslocar alguns leitos de UTI exclusivos para Covid que estão ociosos para atender pacientes com outras doenças. Tal mudança era uma demanda de cidades como São Paulo, uma das que vivem queda no número de novas infecções.

Detalhes - O plano de reabertura da economia do Estado de São Paulo é dividido em cinco fases, desde a 1 (vermelha), mais restrita, até a 5 (azul), que prevê retomada da normalidade. Na fase 3 (amarela), na qual a Capital se encontra no momento, podem funcionar bares, restaurantes e salões de beleza, além de estabelecimentos já permitidos na fase 2 (laranja), como concessionárias, escritórios, comércios de rua e shoppings centers.