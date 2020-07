27/07/2020 | 13:48



O rapper Emicida será o entrevistado do programa Roda Viva nesta segunda-feira, 27, a partir das 22 horas. O programa é exibido pela TV Cultura e apresentado por Vera Magalhães, colunista do jornal O Estado de S. Paulo.

Além de Vera, o Roda Viva com Emicida terá na bancada Pedro Borges, do Alma Preta, Pedro Antunes, da Rolling Stone Brasil, Alexandre de Maio, do Catraca Livre, Paula Carvalho, da Jovem Pan, e Adriana Couto, da TV Cultura.

É possível assistir ao programa na TV Aberta ou acompanhá-lo na internet, através do YouTube, site oficial, Twitter, Facebook ou Linkedin da emissora.