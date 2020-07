Ribeirão Pires implanta canal para diálogo entre artistas da cidade e o poder público

Matheus Moreira

Especial para o dgabc.com.br



27/07/2020 | 13:16



A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Cultura, implementou novo canal para o diálogo entre artistas locais e o poder público. No “Conexão Cultura”, sugestões, contribuições e apontamentos poderão ser enviados, por meio digital, para ampliar a troca de experiências e aprimorar ações e projetos do setor. O plano tem como objetivo aprimorar o diálogo para a gestão cultural participativa no município. Entre os temas que podem ser tratados por este novo meio estão a contribuição para a elaboração do edital do Conselho de Política Cultural e outros projetos; além de apresentação de ideias sobre ações culturais para o período pós-pandemia do coronavírus.

Para participar, moradores da cidade, especialmente que integram a classe artística, poderão enviar mensagem ao e-mail cultura@ribeiraopires.sp.gov.br.