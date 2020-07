Na Croácia, Anitta mostra a ex-BBB Ariadna beijando muito e aprova a pegação da amiga; saiba mais!

27/07/2020 | 13:11



Anitta está mesmo se divertindo na Croácia! A poderosa curtiu uma balada na noite do último domingo, dia 26, e aproveitou para filmar a pegação de uma das amigas, a ex-BBB Ariadna Arantes. No vídeo, Ariadna beija um rapaz loiro e a cantora aparece no final, apenas para mostrar que aprova o boy da colega. O momento foi publicado pela própria ex-BBB em seus Stories do Instagram e fez sucesso nas redes sociais.

Anitta embarcou para a Croácia na última terça-feira, dia 21, para cumprir um período de quarentena antes de ir para a Itália, onde tem compromissos profissionais. Entretanto, os fãs da funkeira logo notaram que ela estava na presença de Lucas Omulek, seu suposto novo affair. A própria cantora chegou a compartilhar que o modelo, de 22 anos de idade, esteve no seu quarto de hotel recentemente.

Junto com Anitta e Ariadna, estão Laryssa Bottino e Lili Am.