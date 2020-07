Isis Valverde diz já ter feito sexo na praia e entrega fetiche: Eu gosto daquela coisa 50 Tons de Cinza

27/07/2020 | 13:11



Isis Valverde fez revelações picantes sobre a sua vida íntima em bate-papo com Matheus Mazzafera no YouTube. Casada com o modelo André Resende, a atriz falou que adora visitar um sex shop e, embora não seja adepta de fantasias, adora looks fetichistas no estilo do filme Cinquenta Tons de Cinza:

- Eu adoro, acho ótimo. Não fantasias de She-Ra, mas uso umas roupas assim... acho bonito, acho válido. Fantasia não, mas gosto de uma coisa mais Cinquenta Tons de Cinza. Aquelas roupas tipo pá!, disse ela ao ser questionada sobre os looks escolhidos para a hora H.

Isis ficou envergonhada ao confessar que já fez sexo na praia. Ela não deu detalhes sobre a ocasião, mas não escondeu a animação ao falar sobre o assunto.

A atriz ainda abriu o jogo sobre ser uma pessoa ciumenta:

- Depende, se a pessoa me dá motivo, um pouco! Sou bem tranquila, disse.

E para a surpresa do amigo relembrou que já tomou um fora na vida:

- Meu primeiro beijo foi o meu primeiro fora da minha vida. Me apaixonei pelo garoto e no dia seguinte ele estava com outra. Chorei muito. Fiquei muito triste!

Entre outras revelações, Isis também falou sobre ter tido um pai bastante ciumento e como tem sido a maternidade com Rael nesta quarentena:

- O que foi mais difícil foi que Rael está muito agarrado comigo e com o pai. Tem uma hora que a criança não desliga de você e o bebê pequenininho quer o tempo todo atenção. E ele corre, pula, tem perigo de cair. Foi difícil, mas, ao mesmo tempo, tão gratificante. Eu sou uma mulher que trabalha muito, eu não paro. Dificilmente fico quieta. Eu não ficava muito com ele, Matheus. Eu ficava pouco com ele, pelo tanto que eu queria. Agora foi muito importante essa reconexão com meu filho, que foi quebrada quando ele tinha 10 meses de vida, disse ela.

E completou sobre a decisão de não ter mais filhos:

- Filho é uma coisa que você precisa dar atenção, estar presente. E, para isso, você tem que ser menos egoísta. Só que minha vida, além dessa coisa do egoísmo, que todo mundo tem, que a gente tem que abrir mão de se cuidar, de coisas que a gente gosta para ficar com o filho, que a gente faz com o maior amor do mundo, existe uma parte que chama trabalho. E meu trabalho me suga muito. No início, foi um sofrimento muito grande achar que eu faltava como mãe para o Rael.