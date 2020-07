Ramalhão enfrenta o Palmeiras na quarta, às 21h30, pelo mata-mata

Dérek Bittencourt

27/07/2020 | 13:07



A FPF (Federação Paulista de Futebol) definiu no início da tarde desta segunda-feira as datas, locais e horários das quartas de final do Paulistão 2020. E o Santo André, que avançou como segundo colocado do Grupo B, descobriu que vai jogar às 21h30 da quarta-feira, contra o Palmeiras, no Allianz Parque. A única vantagem alviverde é jogar em casa. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. O duelo será realizado em partida única.

"A expectativa é a melhor possível. Temos antecedentes neste campeonat. Nos três jogos contra os grandes estamos invictos", afirmou o presidente do Santo André, Sidney Riquetto, citando as vitória sobre São Paulo e Red Bull Bragantino e os empates com Corinthians e Santos. "Apesar de todas as dificuldades neste retorno não vejo porque não possamos sonhar em almejar surpresa em cima do Palmeiras. Jogo único nos ajuda, porque é muito mais fácil reverter o favoritismo de alguém nesta condição em que as circunstâncias do futebol podem atuar de forma mais positiva do que se fosse ida e volta. Grupo está muito focado, vamos com carga e empenho total", emendou.

Também foram definidas nesta segunda as situações dos outros três duelos desta segunda fase. São Paulo e Mirassol se enfrentam na quarta-feira, às 19h, no Morumbi. Já na quinta, Red Bull Bragantino e Corinthians medem forças às 19h, também no Morumbi, enquanto às 21h30 o Santos recebe a Ponte Preta na Vila Belmiro.