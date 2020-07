Prioridades são outras

Do Diário do Grande ABC



27/07/2020 | 12:15



Os vereadores de Mauá pouco trabalharam neste ano, em parte por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus, que levou o Estado a decretar quarentena e o distanciamento físico para tentar frear a disseminação do vírus. Mas também porque é ano eleitoral, época em que historicamente, pelo menos no Brasil, as atenções estão basicamente voltadas para outras preocupações, como marcar território junto à população de olho nos votos que lhes pode garantir mais quatro anos no cargo. Mas aí veio a Covid-19 e embaralhou o projeto.

Ainda que as atividades parlamentares na Câmara tenham ficado praticamente suspensas por cerca de quatro meses, os nobres edis sequer esboçaram iniciativa para reduzir salários e poupar gastos do já combalido cofre da Prefeitura ou, mais nobre, destinar parte dos polpudos salários a ações voltadas a socorrer os mais necessitados.

No entanto, como se voassem em céu de brigadeiro e a cidade vivesse momento de paz e saúde, os vereadores entenderam por bem manter as férias de julho. Ou seja, justamente quando a população mais precisa de atuação consistente de seus representantes, inclusive para vigiar as ações e gastos do Executivo, eles se acham no direito de descansar.

Mas se esse tipo de atitude já é ruim, pior é o desejo dos vereadores de passarem a circular pela cidade a bordo de carros zero-quilômetro, com direito a direção elétrica ou hidráulica e ar-condicionado, entre outras exigências. Pois é o que mostra reportagem de hoje deste Diário.

Ou seja, enquanto moradores de Mauá sofrem com desemprego, perda de renda e serviços públicos precários, ou mesmo inexistentes, sem contar o pavor trazido pelo novo coronavírus, a Câmara tem a desfaçatez de abrir licitação para escolher empresa que vai deixar 26 carros alugados à disposição de vereadores e assessores. Obviamente, pagos com o suado dinheiro da população, despejado no caixa da administração pública por meio de impostos e taxas. Para dizer pouco, nobres edis, as prioridades, neste momento, são outras. Não perceberam?