Após diagnóstico de coronavírus, apresentador Rodrigo Rodrigues passa por cirurgia e segue internado na UTI

27/07/2020 | 12:10



Rodrigo Rodrigues, apresentador do Troca de Passes, programa do SporTV, teve que passar por uma cirurgia no último domingo, dia 16, e está internado na UTI do Hospital Unimed, no Rio de Janeiro. Anteriormente, ele havia sido diagnosticado com coronavírus e agora teve confirmada uma trombose venosa cerebral, segundo informações do Globo Esporte.

Em comunicado, o hospital informa o seguinte:

O Hospital Unimed-Rio informa que o paciente Rodrigo de Oliveira Rodrigues deu entrada em nossa emergência na noite do último sábado, 25/07/2020, apresentando como sintomas cefaleia, vômitos e desorientação, além de possuir diagnóstico prévio de Covid-19. Após a confirmação de trombose venosa cerebral, foi realizado, neste domingo, 26/07/2020, um procedimento para diminuição da pressão intracraniana. Neste momento, encontra-se sedado e internado na unidade de terapia intensiva.

De acordo com a assessoria da Globo, Rodrigo foi diagnosticado com a Covid-19 há cerca de 15 dias:

O apresentador Rodrigo Rodrigues está internado no hospital Unimed Barra, no Rio de Janeiro, com todo o apoio e acompanhamento da Globo. Rodrigo teve diagnóstico confirmado de Covid-19 há cerca de 15 dias e estava em casa - afastado do trabalho - desde então. As informações médicas sobre o caso serão fornecidas pelo hospital.

Sabrina Parlatore, que trabalhou por anos com Rodrigo na TV Cultura, fez uma homenagem ao amigo por meio de seu Stories. Junto com uma foto antiga dos dois, ela escreveu:

Te amo, meu irmão! Esperando por você!