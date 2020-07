Obituário - 27 de julho de 2020

Ademir Medici



27/07/2020 | 12:10



SANTO ANDRÉ

Santo André, sexta-feira, dia 24 de julho

Olindina Maria de Lima, 88. Natural de Moreno (Pernambuco). Residia no Jardim Alvorada. Dia 24, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.



Santo André, sábado, dia 25 de julho

Tamae Ito Yamanishi, 99. Natural do Japão. Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 25. Jardim da Colina.

Rosa Guerino dos Reis, 96. Natural de Monte Santo de Minas (Minas Gerais). Residia no Jardim Elba, em São Paulo. Dia 25, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Pedro das Neves, 85. Natural de Piatã (Bahia). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

Inez Batista Nogueira de Sá, 79. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia na Vila Alto de Santo André. Costureira. Dia 35. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Severina Maria da Silva, 73. Natural de Vitória de Santo Antão (Pernambuco). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cleusa Gonçalves dos Santos, 66. Natural de São Bernardo. residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Diarista. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ednaldo José Nogueira, 66. Natural de Tabira (Pernambuco). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

Carlos Roberto Cora, 62. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eulália de Paula Nogueira, 58. Natural de São João do Jaguaribe (Ceará). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Comerciante. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosildo Pereira da Silva, 52. Natural de Mamanguape (Paraibá). Residia no Jardim Itapoan, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vanderlei Alexandre da Costa, 52. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Serigráfico. Dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Nivaldo Tadeu Amadio, 38. Natural de Guaira (Paraná). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Analista de sistema. Dia 25. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, quarta-feira, dia 22 de julho

Isaura dos Anjos Foganholi, 91. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.

Celso Carlos Mariano, 54. Natural de Santo André. Residia na Vila Formosa, em São Paulo, Capital. Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.

Hortência da Conceição Moraes, 85. Natural de Mairiporã (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, quinta-feira, dia 23 de julho

Catarina Zampieri Furlan, 82. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, sexta-feira, dia 24 de julho

Veríssimo da Silva Sobrinho, 86. Natural de São Pedro da Garça, Distrito de Montes Claros, em Minas Gerai. Residia no bairro Assunção, em Santo André. Dia 24. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, sábado, dia 25 de julho

Enedia Sena do Espírito Santo Borba, 92. Natural de Exu (São Paulo). Residia no bairro Rio Grande, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.

Eunice Cosme Pires de Almeida, 86. Natural de Rio Acima (Minas Gerais). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 25, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Atílio Marikoto, 81. Natural de Guaimbê (São Paulo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.

Luiza Maria Ramos Gomes, 75. Natural de Votoramtim (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 25, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

D I A D E M A

Diadema, sexta-feira, dia 24 de julho

Milton Ruy de Oliveira, 70. Natual de Paraguaçu Paulista. Residia no bairro Taboão. Dia 24. Cemitério Municipal.

Francisco Marcolino de Matos Filho, 68. Residia no Jardim Guacuri. Dia 24. Cemitério Municipal.

Francisco Daniel dos Santos, 65. Natural de Pedro Alexandre (Bahia). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.

Elionai Francisca da Silva, 53. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Cemitério Municipal.



Diadema, sábado, dia 25 de julho

Raimundo Souza de Carvalho, 70. Natural de Timóteo (Minas Gerais). Residia na Vila São Pedro. Dia 25, em Diadema. Cemitério São João Batista, em Suzano (São Paulo).

João Evangelista Ferreira, 58. Natural de Diadema. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal.



Diadema, domingo, dia 26 de julho

Nerina Vieira de Melo, 86. Natural de São Luiz Gonzaga do Maranhão. Residia no Jardim das Nações, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.

M A U Á

Mauá, sexta-feira, dia 24 de julho

Guiomar Alves Bueno, 90. Natural de Laranjal Paulista. Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 24. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Irma Mattiello, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 24. Cemitério Municipal de São Vicente (São Paulo).

Aurélio Angelo Monteggia, 74. Natural de Mauá. Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 24. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.



Mauá, sábado, dia 25 de julho

Maria Helena, 84. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no Jardim Lusitano, em Mauá. Dia 25. Vale dos Pinheirais.

Sebastiana Tereza da Rocha, 75. Natural de Tapiratiba (São Paulo). Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

Severina de Jesus Soares, 68. Natural de Mamanguape (Paraíba). Residia no Jardim Paranavaí, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

Juarez Vieira Lima, 62. Natural de Cândido Sales (Bahia). Residia no Jardim Bela Vista, em São Paulo, Capital. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

Maria de Fátima Malhão, 59. Natural de São Luís Gonzaga do Maranhão (Maranhão). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

Francisco Santana Borges, 47. Natural de Campinas do Piauí (Piauí). Residia na Chácara Maria Aparecida, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

Márcio Souza de Almeida, 43. Natural de Mauá. Residia no Jardim Olinda, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

Marcio Souza de Almeida, 43. Natural de Mauá. Residia no Jardim Olinda, em Mauá. Vigilante. Dia 25, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Joelma de Mora Neves, 41. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim São Judas, em Mauá. Dia 25. Vale dos Pinheirais.



Mauá, domingo, dia 26 de julho

Bruno Henrique Arantes da Silva, 20. Natural de Mauá. Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Hermelindo Aniceto Martins, 71. Natural de Bragança Paulista. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires, Dia 25, em Santo André. Cemitério São José.

Carlos Eduardo Anselmo de Oliveira, 40. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Chácara Virginia. Dia 24, em Diadema. Cemitério São José.