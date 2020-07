Tour virtual explora trechos da Grande Muralha da China

Redação

27/07/2020



Eleita como uma das sete maravilhas do mundo, a Grande Muralha da China é a maior construção realizada pelo homem. Quem quiser pode visitá-la virtualmente aqui, passeando pelos caminhos e escadarias que formam parte do muro de pedras.

O tour online foi desenvolvido pela empresa turismo local The China Guide. As imagens em 360º exploram o trecho entre Jinshanling a Simatai. Destaque para as belíssimas paisagens.

Uma breve história da Grande Muralha da China

Com a extensão de 6,7 mil km (para se ter uma ideia, o Brasil tem em linha reta, de norte a sul, cerca de 4,3 mil km), a Grande Muralha da China começou a ser construída em 220 a.C. por motivos bélicos. Composta por torres e milhões de tijolos, a imensa parede tinha cono objetivo inicial conter a invasão dos hunos, bárbaros e nômades.

Anos mais tarde, a ameaça vinda da Mongólia, ao norte, fez com que o muro fosse exponencialmente multiplicado. Até mesmo Genghis Kahn, o mais famoso dos generais mongóis, foi detido parcialmente pela Grande Muralha da China e teve que dar uma grande volta para alcançar Pequim.

Foi no século 15, durante a dinastia Ming, que as obras finalmente acabaram. Assim, o maior paredão do mundo levou cerca de 1.700 anos para ser concluído.

Hoje, muitos pontos da Grande Muralha da China estão degradados, mas outros mantêm-se em bom estado de preservação e podem ser visitados por turistas.